منتخبنا لكرة القدم يلتقي منتخب قيرغيزستان غدا في تصفيات كأس العالم

MENAFN - Al-Bayan) يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مع منتخب قيرغيزستان في العاصمة بيشكيك، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والمقررة في المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت فجر اليوم الى بيشكيك استعدادا للقاء، إذ يطمح الفريق في تحقيق الفوز والبقاء في المركز الثالث للمجموعة الأولى التي يتصدرها منتخب إيران برصيد 20 نقطة، ويليه أوزبكستان ثانيا بـ18 نقطة، واللذان ضمنا تأهلهما المباشر إلى كأس العالم، فيما يأمل المنتخب الوطني ولديه حتى الآن 14 نقطة في الحفاظ على هذا المركز قبل المشاركة في منافسات الملحق الآسيوي، الذي تقام مبارياته في شهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي.

وتشهد مرحلة الملحق الآسيوي توزيع الفرق الـ6 التي نالت المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 فرق، تلعب مع بعضها البعض في ملعب محايد على أن يتأهل الفائز في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يحال وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات.

وكانت مباراة الجولة التاسعة قد شهدت تعادل منتخبنا الوطني بدون أهداف أمام منتخب أوزبكستان في استاد آل نهيان يوم“الخميس” الماضي.

وينافس مع منتخبنا الوطني على المركز الثالث منتخب قطر صاحب المركز الرابع حاليا برصيد 13 نقطة، والذي فاز بهدف دون مقابل في الجولة التاسعة على منتخب إيران، ويلتقي في الجولة العاشرة مع منتخب أوزبكستان.

ويجري المنتخب الوطني اليوم تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، فيما سيقرر المدرب أولاريو كوزمين التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.