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شاهين يحرز لقب بطولة البرتغال الدولية لسباعيات الرجبي

شاهين يحرز لقب بطولة البرتغال الدولية لسباعيات الرجبي

2025-06-09 05:14:47
(MENAFN- Al-Bayan) توج فريق شاهين للرجبي، بكأس بطولة الجارف الدولية للسباعيات التي أقيمت بمدينة فيلا ريال دي سانتو أنطونيو البرتغالية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة دورهام البريطانية بنتيجة 20-12، في ختام مشوار طويل خاض خلاله الفريق 6 مباريات في البطولة، ونجح في الفوز فيها جميعاً، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق ناتي سكومبانياتي في الدور قبل النهائي بنتيجة 38-12.
وضم فريق شاهين 12 لاعبا مواطناً، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يضم المدرب ابولو بيرليني، ويوسف شاكر، وخلدون المليح، والإداري نزار مهران، وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي ورئيس البعثة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن بطولة الجارف من أقوى بطولات السباعي على مستوى العالم، خاصة أنها تضم عدداً من الأندية والمنتخبات.
وقال: ((نجح فريق شاهين في الفوز في 6 مباريات في البطولة، ومنها 3 مباريات بالدور التمهيدي، و3 مباريات بالأدوار النهائية، ونجح في الفوز بالمباراة النهائية على فريق جامعة دورهام الذي أطاح بالفريق حامل اللقب، وهذا الإنجاز تحقق بجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كون الفريق يتبع الاتحاد، ويضم عناصره من اللاعبين المواطنين، والذين نعدهم للمستقبل ويشارك في البطولات لاكتساب الخبرة والاحتكاك)).
وأضاف: ((هناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وتعد هذه البطولة هي الثانية التي يفوز بها الفريق بعد بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، والمكاسب كبيرة على المستوى الفني، والاحتكاك بمدارس مختلفة، واستراتيجية الاتحاد في إعداد الفريق ترتكز على تجهيز اللاعبين خلال 3 سنوات، لتكون هذه المجموعة جاهزة لتمثيل منتخبنا وتحقيق البطولات القارية)).
وأختتم قائلا: ((المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في إعداد هذا الفريق من خلال زيادة مشاركاته في البطولات الدولية، بجانب مشاركته في دوري الدرجة الأولى على المستوى المحلي، حيث حقق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، وسيخلد اللاعبون للراحة بعد هذه البطولة على أن يعودوا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى خلال سبتمبر المقبل)).

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