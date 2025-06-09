صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية قبيل محادثات التجارة بين واشنطن وبكين

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، قبيل الجولة الثانية من محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، والتي من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من اليوم في لندن.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1ر1% ليصل إلى 09ر38137 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2ر0 % في الربع الأول من عام 2025.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر1% ليصل إلى 52ر2865 نقطة.

وارتفعت الأسواق الصينية رغم إعلان الحكومة تباطؤ الصادرات خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 8ر4 %، مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بارتفاع بأكثر من 8% في أبريل الماضي. كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 10%، مقارنة بالعام الماضي.

كما أعلنت الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0% خلال مايو الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعد انكماشا للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 64ر24119 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 13ر3397 نقطة.

وأُغلقت سوق الأسهم الأسترالية بسبب عطلة رسمية.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على ارتفاع، عقب صدور تقرير أفضل من المتوقع عن سوق العمل الأمريكي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% ليصل إلى 36ر6000 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 87ر42762 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2ر1% ليصل إلى 95ر19529 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 3 سنتات ليصل إلى 55ر64 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 5 سنتات ليصل إلى 42ر66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 42ر144 ينا يابانيا من 85ر144 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1422ر1 دولار من 1399ر1 دولار.