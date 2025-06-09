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ميتا بلاتفورمس تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة سكيل أيه.آي

ميتا بلاتفورمس تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة سكيل أيه.آي

2025-06-09 05:13:55
(MENAFN- Al-Bayan) قالت مصادر مطلعة إن مجموعة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة فيسبوك تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة سكيل أيه.آي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الصفقة في حال اتمامها ستصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار لتصبح واحدة من أكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ الشركة.

يذكر أن شركة سكيل أيه.آي متخصصة في خدمات وضع الإشارات والعلامات المميزة وتدعم شركات مثل مايكروسوفت وأوبن أيه.آي في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ووفقا لبلومبرغ فإن ميتا شاركت بالفعل في جولة تمويل لصالح سكيل أيه.آي وكانت قيمتها الإجمالية مليار دولار، حيث تم تقييم الشركة الناشئة في هذه الجولة بنحو 8ر13 مليار دولار.

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