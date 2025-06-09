كوالكوم توافق على شراء ألفا ويف مقابل 2.4 مليار دولار

MENAFN - Al-Bayan) وافقت شركة معدات الاتصالات الأمريكية كوالكوم على شراء شركة صناعة أشباه الموصلات المدرجة في بورصة لندن ألفا ويف آي.بي جروب مقابل حوالي 4ر2 مليار دولار نقدا، لتوسيع نطاق عملها في مجال تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان كوالكوم القول إن سعر العرض يبلغ 183 بنسا تقريبا لسهم ألفا ويف في البورصة حاليا. ويمكن لمساهمي ألفاويف الحصول على أسهم في كوالكوم مقابل أسهمهم في الشركة البريطانية بمعدل 0662ر0 سهما في كوالكوم مقابل كل سهم في ألفا ويف.

وأوصى مجلس إدارة الأخيرة بالإجماع على قبول العرض.

يذكر أن ألفا ويف تنتج أشباه الموصلات عالية السرعة وتقنيات التوصيل والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهما المجالان اللذان يشهدان نموا قويا في الطلب على إنتاجهما لاستخدامه في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة الآلية شات جي.بي.تي.

في الوقت نفسه فإن سعر سهم ألفا ويف الآن يقل عن مستواه عند طرحه العام الأولي في بورصة لندن عام 2021 وكان 410 بنسات.

وكشفت كوالكوم عن رغبتها في شراء ألفا ويف لأول مرة في أبريل الماضي، ثم دخلت في محادثات مع إدارة الشركة البريطانية منذ ذلك الوقت.

وارتفع سعر سهم ألفا ويف في تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 9ر2% إلى 20ر149 بنسا. وكان سعر السهم في 31 مارس الماضي قبل يوم واحد من الكشف عن عرض كوالكوم الأولي 50ر93 بنس فقط.