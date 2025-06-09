أسهم أوروبا تستقر قبيل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

أسهم أوروبا تستقر قبيل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
وبقي المؤشر ستوكس 600 مستقرا عند 553.72 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربع جلسات.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين في لندن لإجراء محادثات يأمل المستثمرون في أن تبشر بإحراز بعض التقدم في تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين الأسبوع الماضي، اتفقا خلاله على إجراء المزيد من المحادثات، وسط حرب تجارية عالمية تطورت من رسوم جمركية متبادلة في البداية إلى قيود على التصدير.
وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا والبناء والمواد الأساسية، لكن ارتفاع أسهم شركات العقارات والتعدين الخاص بالقطاع الصناعي محا أثر الخسائر.
وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وأخرى متعلقة بسوق العمل في المملكة المتحدة.
ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم ألفا ويف في لندن 22 بالمئة بعد أن وافقت شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية على الاستحواذ على شركة أشباه الموصلات مقابل نحو 2.4 مليار دولار.
وأغلقت أسواق من بينها سويسرا والدنمرك والنرويج أبوابها اليوم بسبب عطلة.
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