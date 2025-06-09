نيكاي يقفز مع صعود أسهم الرقائق قبيل محادثات تجارية أمريكية صينية

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن في وقت لاحق من اليوم، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات.

تهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، والتي فرضت قيودا عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطا على البلدين لتخفيف التوتر.

وتأتي محادثات اليوم الاثنين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، فيما قال ترامب إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة لن تشكل مشكلة للولايات المتحدة بعد الآن.

وارتفع نيكاي 0.92 بالمئة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58 بالمئة.

وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 بالمئة، متصدرا المكاسب على المؤشر.

وارتفع سهم سوسيونكست، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 بالمئة، محققا أفضل أداء بالنسبة المئوية.

وقال يونوسوكي إيكيدا كبير محللي الاقتصاد الكلي في نومورا "محادثات التجارة في لندن، ستكون على أقل تقدير، خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين"، وهو ما دعم القطاع اليوم.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 بالمئة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق ديسكو 3.24 بالمئة.