بيع شقة فاخرة في دبي بـ 125 مليون درهم

MENAFN - Al-Bayan) سجل السوق العقاري بدبي اليوم الاثنين صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 125 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الشقة التي تتكون من 4 غرف وتقع ضمن مشروع "آمان ريزيدنسز دبي" نحو 787 متراً مربعاً.

وعلى صعيد المبيعات، واصل السوق زخمه في مستهل تعاملات الأسبوع حيث بلغت 1.3 مليار درهم نتحت عن 292 صفقة.