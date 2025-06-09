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بيع شقة فاخرة في دبي بـ 125 مليون درهم
(MENAFN- Al-Bayan) سجل السوق العقاري بدبي اليوم الاثنين صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 125 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الشقة التي تتكون من 4 غرف وتقع ضمن مشروع "آمان ريزيدنسز دبي" نحو 787 متراً مربعاً.
وعلى صعيد المبيعات، واصل السوق زخمه في مستهل تعاملات الأسبوع حيث بلغت 1.3 مليار درهم نتحت عن 292 صفقة.
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