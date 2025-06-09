قوات الاحتلال الاسرائيلي تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة

أعلن تحالف اسطول الحرية اليوم الاثنين، أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.

وقال التحالف في بيان، إن قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية بالتحالف هويدا عراف في البيان، إن الاحتلال لا يملك "أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن مادلين".

وأضافت "يمثل هذا الاستيلاء انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة التي تقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأشارت إلى أن هؤلاء المتطوعين لا يخضعون للولاية القضائية للاحتلال ولا يمكن تجريمهم لتقديمهم المساعدات أو تحديهم الحصار غير القانوني، مؤكدة أن "احتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب إنهاؤه فورا".

وشدد البيان على أن الاحتلال "يتصرف مجددا بحصانة تامة.. لقد تحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وتجاهل القوانين الدولية التي تحمي الملاحة المدنية وتجاهل مطالب الملايين حول العالم الداعية إلى إنهاء الحصار والإبادة الجماعية" في غزة.