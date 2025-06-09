قوات الاحتلال الاسرائيلي تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة
أعلن تحالف اسطول الحرية اليوم الاثنين، أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان، إن قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية بالتحالف هويدا عراف في البيان، إن الاحتلال لا يملك "أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن مادلين".
وأضافت "يمثل هذا الاستيلاء انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة التي تقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".
وأشارت إلى أن هؤلاء المتطوعين لا يخضعون للولاية القضائية للاحتلال ولا يمكن تجريمهم لتقديمهم المساعدات أو تحديهم الحصار غير القانوني، مؤكدة أن "احتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب إنهاؤه فورا".
وشدد البيان على أن الاحتلال "يتصرف مجددا بحصانة تامة.. لقد تحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وتجاهل القوانين الدولية التي تحمي الملاحة المدنية وتجاهل مطالب الملايين حول العالم الداعية إلى إنهاء الحصار والإبادة الجماعية" في غزة.
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