أبناء الطفيلة يستذكرون بعيد الجلوس مسيرة الإنجاز والتحديث بمختلف الصعد التنموية

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الطفيلة 9 حزيران (بترا )- سمير المرايات- سجلت العزيمة الهاشمية منذ جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، إنجازا تلو الإنجاز، وتنمية اثر تنمية، نقلت محافظة الطفيلة إلى مساحات من النهضة والتطور والحداثة في مختلف المجالات التنموية وأوجدت فرصا للإنجاز والابتكار والحياة الفضلى عبر خدمات تعليمية وصحية واجتماعية متطورة ومشروعات تشغيلية وصروحا علمية وتعليمية وطبية متميزة.

واستذكرت الفعاليات الرسمية والشعبية والشبابية في محافظة الطفيلة، المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والمكارم الملكية التي طالت مختلف الصعد التنموية والمجالات الخدمية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، إن محافظة الطفيلة شهدت في عهد جلالة الملك، نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية ضمن مشروعات ومبادرات شملت القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، كان وما زال حريصا على التواصل المباشر مع أبناء شعبه، عبر زيارات متكررة للمحافظات تسهم في النهوض بالمجالات التنموية، وتلمس مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ضمن نهج ملكي يجسد أسمى معاني المحبة بين القيادة والشعب.

ولفت الزيود إلى الجولات الحكومية التفقدية لمحافظة الطفيلة التي تجسد الاهتمام الملكي بمحافظة الطفيلة، والتي توجت بتحقيق منجزات نقلت الطفيلة نحو التقدم والازدهار بدءا من إقامة جامعة الطفيلة التقنية قبل نحو 20 عاما مرورا ببناء الصروح الطبية، كمستشفى الطفيلة الحكومي والمراكز الصحية والشبابية والملاعب وانتهاء بالتنمية الزراعية وتطوير المواقع السياحية .

وأشار رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، إلى دور مجالس المحافظات التي جاءت لترجمة رؤية جلالة الملك بأن يصبح مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية، لافتا إلى أن مجلس المحافظة حقق على مدار السنوات الماضية، نسبا من الإنجاز والإنفاق على مشروعات خدمية وتشغيلية وتدريبية فاقت الـ 60 مليون دينار ، إذ تعتبر مجالس المحافظات كما قال جلالة الملك " إن مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي".

وقال رئيس جامعة الطفيلة التنقية الدكتور بسام المحاسنة، إن جلالة الملك اختط منذ اليوم الأول لتسلم سلطاته الدستورية واعتلائه للعرش، نهجا للإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثلت بالإصرار والتصميم على تجذير أسس الديمقراطية والعدالة بما يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين.

ولفت إلى الخدمات الاكاديمية والرياضية التي تقدمها الجامعة للطلبة، من خلال توفير المرافق العامة المتعددة، كالمجمع الرياضي الذي يحتوي على التجهيزات الرياضية والصالات الداخلية والخارجية في جميع الألعاب الرياضية.

وأكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات، أن الطفيلة حظيت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، بإنشاء مدينة الطفيلة الصناعية بكلفة تجاوزت الـ 10 ملايين دينار.

وثمن القرار الحكومي الرامي إلى تقديم إعفاءات وتخفيضات للمستثمرين في المدينة الصناعية في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، من خلال قرار إعفاء الشركات والمصانع التي تنشأ أو تسجل خلال عام من تاريخه في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدينة الصناعية بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، إذ يشكل هذا القرار مرحلة جديدة من مراحل زيادة نمو الاستثمار في المدينة الصناعية وبالتالي زيادة فرص العمل لتصل إلى أكثر من 500 فرصة عمل جديدة.

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عامر النعانعة، إلى الدعم الملكي المتواصل لقطاع الجمعيات الخيرية لجهة تعزيز دورها المجتمعي والتنموي وباعتبار الجمعيات شريكا استراتيجيا في العمل الاجتماعي والتنموي.

وعبر رئيس بلدية بصيرا الدكتور جهاد الرفوع، عن اعتزازه بالنهج الملكي المتواصل وبتوجيهات جلالة الملك للحكومات بضرورة شمول المحافظات بالتنمية المستدامة ومنها لواء بصيرا، والذي كان له نصيب من مخرجات الجولات واللقاءات الحكومية التي كانت محط ثقة واعتزاز أبناء بصيرا الطفيلة عامة، لا سيما في مجالات تحسين البنى التحتية للمراكز الصحية وتحسين التزويد المائي للقادسية وبناء قصر عدل للطفيلة ودعم الأنشطة الثقافية مثل مخيم ضانا الإبداعي وغيرها .

وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن الطفيلة شهدت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مستويات مميزة في العمل البلدي، حيث كان الاهتمام الملكي المتواصل بدعم البلديات ورفع موازناتها لتمكينها من المضي قدما في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وأن تكون أحد الروافع التي يقع على عاتقها القيام خدمة الوطن والمواطن.

ولفت مدير عقد إدارة مياه الطفيلة المهندس ربيع العمايرة، إلى أن قطاع التزويد المائي شهد في عهد جلالته تطورا وحداثة في شبكات التزويد المائي ومحطات الضخ والحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال إقامة محطة تنقية حديثة بكلفة تجاوزت 25 مليون دينار، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة جاءت ضمن خطة لتحسين التزويد المائي في المحافظة، تشمل تأهيل محطات الضخ، وتحديث شبكات المياه، وتنفيذ خطين ناقلين في منطقتي القادسية وارحاب، بكلفة إجمالية تقارب 25 مليون دينار، ستنفذ خلال العام الحالي والعامين المقبلين.

وبين مدير مديرية أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، أن قطاع الأشغال العامة شهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني تنفيذ شبكات من الطرق الرئيسة والفرعية في الطفيلة أسهمت في التنمية الاقتصادية والسياحية والزراعية، لافتا إلى مواصلة هذه المنجزات خلال العام الحالي الذي سيشهد تطوير واقع الطرق الرئيسة والفرعية في الطفيلة، إذ جرى تخصيص مليونين و 700 ألف دينار لها لهذا العام ضمن مخصصات مجلس المحافظة، لافتا إلى حرص الحكومة على استكمال مشروع تحسين طريق الطفيلة باتجاه الكرك وغيرها من مشروعات تطوير البنى التحتية ومشروعات الانارة.

وأشارت مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد خلال زيارته الأخيرة للطفيلة إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بالأماكن السياحية مثل محمية ضانا وقلعة السلع؛ لجذب عدد أكبر من الزوار، مشيرا إلى دور متحف الطفيلة، الذي جرى افتتاحه، في تعزيز النشاط السياحي، في وقت حظي فيه القطاع السياحي في عهد جلالته باهتمام متواصل من خلال تطوير المواقع السياحية في حمامات عفرا المعدنية وشارع القلعة والسلع والمعطن وغيرها من المواقع السياحية، فضلا على تنفيذ مشروعات انتاجية وبيئية في محمية ضانا للمحيط الحيوي.

ولفت مدير شباب الطفيلة إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في توجيه الشباب نحو التشغيل الذاتي وإدماج المجتمعات ومؤسسات المجتمع المحلي لإحداث التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

كما ثمن مدير مديرية زراعة الطفيلة الرؤى والتوجيهات الملكية للاهتمام بالقطاع الزراعي، بصفته ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع العمل على مساعدة المزارعين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى سعي مديرية زراعة الطفيلة إلى تنفيذ مشروعات انتاجية بالتعاون مع مجلس المحافظة لإيجاد أسر منتجة.

كما أشار مدير التربية والتعليم الدكتور عمران اللصاصمة إلى الرؤية والتوجيهات الملكية نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والبنى التحتية لجهة إيجاد بيئة تعليمية آمنة فضلا على تطوير المباني المدرسية والحد من المدارس المستاجرة، لافتا إلى أنه جرى خلال السنوات الثلاث الماضية إقامة نحو 11 مدرسة أساسية وثانوية والعمل جار حاليا على إقامة مدرستين جديدتين وصيانة مدارس أساسية وثانوية في العديد من مناطق الطفيلة.

وبين مدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن الأردن يمضي بتوجيهات جلالة الملك برؤية التحديث الاقتصادي بالتوازي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية.

وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالسير في اجراءات إقامة متنزه عابل البيئي بكلفة 660 ألف دينار والذي يعد من أبرز الغابات الطبيعية في المنطقة الجنوبية من الطفيلة على مساحة تبلغ 23 دونما.

واكتسبت الجولات التفقدية لرئيس الوزراء لمحافظة الطفيلة في مضامينها صفة التوجيه لدعم القطاعات ذات المساس بالاحتياجات التعليمية والشبابية والتشغيلية ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

--(بترا)

س. م/م ك/أس

09/06/2025 11:46:43





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