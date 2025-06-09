أبناء الطفيلة يستذكرون بعيد الجلوس مسيرة الإنجاز والتحديث بمختلف الصعد التنموية

أبناء الطفيلة يستذكرون بعيد الجلوس مسيرة الإنجاز والتحديث بمختلف الصعد التنموية
الطفيلة 9 حزيران (بترا )- سمير المرايات- سجلت العزيمة الهاشمية منذ جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، إنجازا تلو الإنجاز، وتنمية اثر تنمية، نقلت محافظة الطفيلة إلى مساحات من النهضة والتطور والحداثة في مختلف المجالات التنموية وأوجدت فرصا للإنجاز والابتكار والحياة الفضلى عبر خدمات تعليمية وصحية واجتماعية متطورة ومشروعات تشغيلية وصروحا علمية وتعليمية وطبية متميزة.
واستذكرت الفعاليات الرسمية والشعبية والشبابية في محافظة الطفيلة، المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني والمكارم الملكية التي طالت مختلف الصعد التنموية والمجالات الخدمية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وقال محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، إن محافظة الطفيلة شهدت في عهد جلالة الملك، نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية ضمن مشروعات ومبادرات شملت القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، كان وما زال حريصا على التواصل المباشر مع أبناء شعبه، عبر زيارات متكررة للمحافظات تسهم في النهوض بالمجالات التنموية، وتلمس مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ضمن نهج ملكي يجسد أسمى معاني المحبة بين القيادة والشعب.
ولفت الزيود إلى الجولات الحكومية التفقدية لمحافظة الطفيلة التي تجسد الاهتمام الملكي بمحافظة الطفيلة، والتي توجت بتحقيق منجزات نقلت الطفيلة نحو التقدم والازدهار بدءا من إقامة جامعة الطفيلة التقنية قبل نحو 20 عاما مرورا ببناء الصروح الطبية، كمستشفى الطفيلة الحكومي والمراكز الصحية والشبابية والملاعب وانتهاء بالتنمية الزراعية وتطوير المواقع السياحية .
وأشار رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، إلى دور مجالس المحافظات التي جاءت لترجمة رؤية جلالة الملك بأن يصبح مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية، لافتا إلى أن مجلس المحافظة حقق على مدار السنوات الماضية، نسبا من الإنجاز والإنفاق على مشروعات خدمية وتشغيلية وتدريبية فاقت الـ 60 مليون دينار ، إذ تعتبر مجالس المحافظات كما قال جلالة الملك " إن مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي".
وقال رئيس جامعة الطفيلة التنقية الدكتور بسام المحاسنة، إن جلالة الملك اختط منذ اليوم الأول لتسلم سلطاته الدستورية واعتلائه للعرش، نهجا للإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثلت بالإصرار والتصميم على تجذير أسس الديمقراطية والعدالة بما يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين.
ولفت إلى الخدمات الاكاديمية والرياضية التي تقدمها الجامعة للطلبة، من خلال توفير المرافق العامة المتعددة، كالمجمع الرياضي الذي يحتوي على التجهيزات الرياضية والصالات الداخلية والخارجية في جميع الألعاب الرياضية.
وأكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات، أن الطفيلة حظيت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، بإنشاء مدينة الطفيلة الصناعية بكلفة تجاوزت الـ 10 ملايين دينار.
وثمن القرار الحكومي الرامي إلى تقديم إعفاءات وتخفيضات للمستثمرين في المدينة الصناعية في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل، من خلال قرار إعفاء الشركات والمصانع التي تنشأ أو تسجل خلال عام من تاريخه في مدينة الطفيلة الصناعية من أسعار الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدينة الصناعية بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، إذ يشكل هذا القرار مرحلة جديدة من مراحل زيادة نمو الاستثمار في المدينة الصناعية وبالتالي زيادة فرص العمل لتصل إلى أكثر من 500 فرصة عمل جديدة.
ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عامر النعانعة، إلى الدعم الملكي المتواصل لقطاع الجمعيات الخيرية لجهة تعزيز دورها المجتمعي والتنموي وباعتبار الجمعيات شريكا استراتيجيا في العمل الاجتماعي والتنموي.
وعبر رئيس بلدية بصيرا الدكتور جهاد الرفوع، عن اعتزازه بالنهج الملكي المتواصل وبتوجيهات جلالة الملك للحكومات بضرورة شمول المحافظات بالتنمية المستدامة ومنها لواء بصيرا، والذي كان له نصيب من مخرجات الجولات واللقاءات الحكومية التي كانت محط ثقة واعتزاز أبناء بصيرا الطفيلة عامة، لا سيما في مجالات تحسين البنى التحتية للمراكز الصحية وتحسين التزويد المائي للقادسية وبناء قصر عدل للطفيلة ودعم الأنشطة الثقافية مثل مخيم ضانا الإبداعي وغيرها .
وبين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، أن الطفيلة شهدت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مستويات مميزة في العمل البلدي، حيث كان الاهتمام الملكي المتواصل بدعم البلديات ورفع موازناتها لتمكينها من المضي قدما في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وأن تكون أحد الروافع التي يقع على عاتقها القيام خدمة الوطن والمواطن.
ولفت مدير عقد إدارة مياه الطفيلة المهندس ربيع العمايرة، إلى أن قطاع التزويد المائي شهد في عهد جلالته تطورا وحداثة في شبكات التزويد المائي ومحطات الضخ والحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال إقامة محطة تنقية حديثة بكلفة تجاوزت 25 مليون دينار، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة جاءت ضمن خطة لتحسين التزويد المائي في المحافظة، تشمل تأهيل محطات الضخ، وتحديث شبكات المياه، وتنفيذ خطين ناقلين في منطقتي القادسية وارحاب، بكلفة إجمالية تقارب 25 مليون دينار، ستنفذ خلال العام الحالي والعامين المقبلين.
وبين مدير مديرية أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، أن قطاع الأشغال العامة شهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني تنفيذ شبكات من الطرق الرئيسة والفرعية في الطفيلة أسهمت في التنمية الاقتصادية والسياحية والزراعية، لافتا إلى مواصلة هذه المنجزات خلال العام الحالي الذي سيشهد تطوير واقع الطرق الرئيسة والفرعية في الطفيلة، إذ جرى تخصيص مليونين و 700 ألف دينار لها لهذا العام ضمن مخصصات مجلس المحافظة، لافتا إلى حرص الحكومة على استكمال مشروع تحسين طريق الطفيلة باتجاه الكرك وغيرها من مشروعات تطوير البنى التحتية ومشروعات الانارة.
وأشارت مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، أكد خلال زيارته الأخيرة للطفيلة إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بالأماكن السياحية مثل محمية ضانا وقلعة السلع؛ لجذب عدد أكبر من الزوار، مشيرا إلى دور متحف الطفيلة، الذي جرى افتتاحه، في تعزيز النشاط السياحي، في وقت حظي فيه القطاع السياحي في عهد جلالته باهتمام متواصل من خلال تطوير المواقع السياحية في حمامات عفرا المعدنية وشارع القلعة والسلع والمعطن وغيرها من المواقع السياحية، فضلا على تنفيذ مشروعات انتاجية وبيئية في محمية ضانا للمحيط الحيوي.
ولفت مدير شباب الطفيلة إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في توجيه الشباب نحو التشغيل الذاتي وإدماج المجتمعات ومؤسسات المجتمع المحلي لإحداث التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
كما ثمن مدير مديرية زراعة الطفيلة الرؤى والتوجيهات الملكية للاهتمام بالقطاع الزراعي، بصفته ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع العمل على مساعدة المزارعين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى سعي مديرية زراعة الطفيلة إلى تنفيذ مشروعات انتاجية بالتعاون مع مجلس المحافظة لإيجاد أسر منتجة.
كما أشار مدير التربية والتعليم الدكتور عمران اللصاصمة إلى الرؤية والتوجيهات الملكية نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والبنى التحتية لجهة إيجاد بيئة تعليمية آمنة فضلا على تطوير المباني المدرسية والحد من المدارس المستاجرة، لافتا إلى أنه جرى خلال السنوات الثلاث الماضية إقامة نحو 11 مدرسة أساسية وثانوية والعمل جار حاليا على إقامة مدرستين جديدتين وصيانة مدارس أساسية وثانوية في العديد من مناطق الطفيلة.
وبين مدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن الأردن يمضي بتوجيهات جلالة الملك برؤية التحديث الاقتصادي بالتوازي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية.
وأضاف أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالسير في اجراءات إقامة متنزه عابل البيئي بكلفة 660 ألف دينار والذي يعد من أبرز الغابات الطبيعية في المنطقة الجنوبية من الطفيلة على مساحة تبلغ 23 دونما.
واكتسبت الجولات التفقدية لرئيس الوزراء لمحافظة الطفيلة في مضامينها صفة التوجيه لدعم القطاعات ذات المساس بالاحتياجات التعليمية والشبابية والتشغيلية ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
--(بترا)
س. م/م ك/أس
09/06/2025 11:46:43
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