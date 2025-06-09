المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6، أمس الأحد، عملية جراحية ناجحة لإنقاذ حياة طفل، جرى خلالها استخراج شظية كبيرة الحجم اخترقت الرقبة والبلعوم والمجرى التنفسي، وذلك من خلال استكشاف جراحي دقيق للرقبة.







وأوضح مدير المستشفى، بأن الطفل كان يعاني من إصابة بالغة على مستوى الرقبة والبلعوم، حيث اخترقت الشظية مناطق حيوية وأدت إلى صعوبة في التنفس، مما شكل تهديدا مباشرا لحياته.

وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلا جراحيا فوريا نفذه فريق طبي متخصص يضم أطباء في الجراحة العامة، والتخدير والإنعاش، وجراحة الأطفال، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، وتم استخراج الشظية بنجاح عن طريق الفم، وحالة الطفل الآن مستقرة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 استقبل، منذ بدء مهمته بتاريخ 21 نيسان الماضي 32,723 حالة مرضية، وأجرى 358 عملية جراحية كبرى وصغرى، في إطار جهوده المتواصلة لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة لهم.

--(بترا)

ن ن/م ك/أس

09/06/2025 11:49:22