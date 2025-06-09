الجلوس الملكي مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي يقودها الملك بمحافظة إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 9 حزيران (بترا) شهدت محافظة إربد خلال عامي 2024/ 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية والتحولات المحورية في مختلف القطاعات الحيوية، انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والشباب والمياه والسياحة.

وقدمت مديريات المحافظة مجموعة من المبادرات النوعية التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة، بما في ذلك مشاريع تحصيل المياه وتأهيل المستشفيات والمدارس الحديثة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن احتفال المملكة بعيد الجلوس الملكي يعد مناسبة لتسليط الضوء على مسيرة البناء والإنجاز التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحولات ملموسة تعكس الرؤية الملكية في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف العتوم إن عيد الجلوس الملكي يعتبر فرصة لتقدير الجهود التي بذلها ويبذلها جلالة الملك عبد الثاني في خدمة الشعب الأردني وتعزيز استقراره، مؤكدا أن جلالته رسم نهجا للإصلاح والتنمية في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، مع إشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية من خلال المبادرات الملكية التي تدعو إلى الإبداع والتميز لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار للوطن.

وقال مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، أنه منذ اعتلاء جلالة الملك العرش في التاسع من حزيران عام 1999 تحققت العديد من الإنجازات والمشاريع الصحية في محافظة إربد.

وأشار إلى افتتاح وزير الصحة خلال هذا العام 6 مستودعات أدوية ومركز مطاعيم لإقليم الشمال بتمويل أوروبي، إضافة إلى قرب الانتهاء من مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بكلفة 110 ملايين دولار، بتمويل مشترك بين الصندوق السعودي للتنمية وخزينة الدولة، حيث يضم المستشفى 566 سريراً منها 60 للعناية الحثيثة، ويقع على مساحة 85 ألف متر مربع.

كما تم دمج 13 مركزاً صحياً فرعياً مع مراكز شاملة، وإنشاء 4 مراكز جديدة في قرية كفر أسد، ملكا، عقربا والمشارع، إلى جانب تحويل 3 مراكز من أولية إلى شاملة، وتوسعة مركز صحي كفريوبا، واستحداث مختبر مركزي لفحص المياه.

بدوره، قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، أن المديرية نفذت مشروع الحصاد المائي حيث تم تنفيذ 1000 بئر خلال عام 2024 لتجميع مياه الأمطار في المحافظة وألويتها، بتمويل نسبته 50% من مجلس المحافظة و50% من موازنة وزارة الزراعة، ويعتبر هذا الرقم قياسياً وترجمة حقيقية لمحور الحصاد المائي والاستفادة المثلى من مصادر المياه ضمن متطلبات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وفي عام 2025 سيتم تنفيذ وحفر آبار زراعية داخل وخارج التنظيم في جميع ألوية المحافظة حوالي 1200 بئر، بنسبة إنجاز تراوحت حتى الآن من 20% إلى 100%.

كما تم تنفيذ مشروع الترقيم الإلكتروني للمواشي، حيث كان الهدف منه معالجة الحيازات الوهمية، والذي تم تنفيذه بحرفية وامتد العمل به مدة 10 شهور وانخفضت فيه الحيازة إلى 30% من العدد الكلي ممن يتلقون دعما للأعلاف بدون وجه حق، مما أنعكس على فاتورة دعم الأعلاف في محافظة إربد.

وبين أن المديرية تنفذ في كل عام مهرجاناً للرمان وآخرا للزيتون، والذي يتضمن العديد من منتجات شجر الرمان وأشجار الزيتون المنتشرة في محافظة إربد، والتي تلقى إقبالا ورواجا كبيرا من معظم العائلات الأردنية التي تأتي للمهرجان من كافة محافظات المملكة.

وأشار أبو عرابي إلى قرب افتتاح المعرض الزراعي الدائم لتسويق المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية بمساحة بلغت 2800 متر مربع، والذي تم تنفيذه من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى ومؤسسة إعمار اربد، وبلغت نسبة الإنجاز في الفترة الحالية 100%، حيث سيكون هذا المعرض البيت الدائم للمنتجات الزراعية والريفية وعلى مدار العام، كما سيتم إقامة مهرجان الرمان فيه منذ بدء الموسم وحتى نهايته اضافة لإقامة مهرجان الحمضيات والزيتون وأي مواسم أخرى من شأنها دعم المزارعين وخدمتهم وتسويق وترويج منتجاتهم المختلفة.

وعن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية أشار أبو عرابي إلى أنه قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات لإنشاء مصانع لإنتاج البطاطا النصف مقلية، وتجهيز وتجميد الأسماك والخضار في مدينة الحسن الصناعية.

وفي لواء الرمثا، قال مدير زراعة الرمثا المهندس عاهد عبيدات، إن اللواء يشكل مركزاً زراعياً رئيسياً بفضل تربته واعتدال مناخه، مبيناً أن المزارع المروية والبيوت المحمية المنتشرة على آلاف الدونمات تنتج محاصيل متنوعة، من أبرزها البطاطا والفراولة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لأبناء اللواء.

وفي قطاع المياه قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة إن مشاريع استراتيجية أنجزت بالمحافظة، أبرزها مشروع مياه وادي العرب بكلفة 129 مليون دولار، ومشاريع تأهيل شبكات المياه في مدينة إربد، حوارة، وبني كنانة بتكلفة إجمالية تزيد على 100 مليون دينار.

ولفت إلى البدء بتنفيذ مشروع تأهيل شبكات مياه لواء بني كنانة وانشاء خزانات وخطوط ناقلة ومحطات ضخ بتكلفة 67 مليون يورو، وهذا المشروع سيكون نقلة نوعية في تحسين كفاءة التزويد بكميات مناسبة للسكان.

وبين العمايرة، أنه في مجال الصرف الصحي، فإن العمل بوشر أخيرا بمشروع صرف صحي قرى غرب إربد والوسطية بتكلفة 37 مليون دينار، إضافة إلى مشروع صرف صحي المغير وحكما قيد الإنجاز بتكلفة 12 مليون دينار، مشيرا إلى ما شكله إنجاز محطة تنقية الشلالة بلواء الرمثا بتكلفة 40 مليون دينار قبل سنوات من أهمية في خدمة أكثر من 16 ألف وصلة منزلية.

وأكد العمايرة، سعي الشركة لمواصلة رفع كفاءة الأداء وتحسين خدمات المياه وتأمين المصادر المائية وتطوير شبكات الصرف الصحي، مما سيعمل على خفض العجز المائي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي القطاع التربوي قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة نفذت مشاريع تطويرية هامة في مختلف مناطق محافظة إربد، والتي اشتملت على إنشاء 12 مدرسة جديدة (6 ثانوية و6 أساسية) بكلفة إجمالية بلغت نحو 57.68 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع توسعة وصيانة طالت أكثر من 100 مدرسة لتحسين البيئة التعليمية وتقليل الاكتظاظ، في إطار خطة شاملة تستمر حتى عام 2026، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت مشروع لإضافة غرف صفية في عدد من المدارس، بكلفة بلغت 1.96 مليون دينارا.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أضاف أن الوزارة نفذت في عام 2024 مشروعا لصيانة 28 مدرسة بكلفة بلغت 1.21 مليون دينار، فيما ستُنفذ في عام 2025 صيانة لـ79 مدرسة بكلفة تصل إلى 2.51 مليون دينار، بهدف تحسين البيئة الصفية وتعزيز جاهزية المدارس.

وأكد حياصات أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إعداد خطة مستقبلية متكاملة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة في المحافظة، خاصة في المناطق التي تشهد نموا سكانيا مرتفعا، مع التركيز على توسيع المدارس القائمة في القرى والأطراف، وتحديث البنية التحتية التقنية والتكنولوجية داخل الغرف الصفية.

وفي قطاع الشباب والرياضة أكد مدير مدينة الحسن للشباب الدكتور إبراهيم الشخانبة، أن المدينة نفذت العديد من المشاريع التطويرية شملت صيانة أرضية ستاد الحسن الدولي، وتركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 750 واط ساهم في توفير 200 ألف دينار سنوياً، إضافة إلى تأهيل مرافق السباحة والملاعب والصالات.

وأشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسية البديلة الذي تم تنفيذه بقدرة إنتاجية بلغت 750 واط، ساهم في تحقيق وفر مالي سنوي يُقدر بـ 200 ألف دينار، في إطار التوجه نحو الاستدامة البيئية وترشيد النفقات التشغيلية.

كما تم، وفق الشخانبة، تركيب جهاز تسخين المياه "الهيت بومب" في مرافق المسابح، لضمان استمرارية تقديم الخدمة على مدار العام، إضافة إلى صيانة وتأهيل الساحات والملاعب والصالات الرياضية، التي استقبلت خلال عام 2024 وحتى تاريخه نحو 7 ملايين مواطن من مختلف الفئات العمرية.

وبين أن المدينة استضافت أكثر من 4732 فعالية رياضية منذ بداية عام 2024، وشهدت إقبالاً جماهيرياً تجاوز 7 ملايين زائر، ما يعكس دورها المحوري في تنمية الرياضة وتمكين الشباب.

يشار الى أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة والرؤية الملكية بدفع عجلة التنمية في محافظة إربد، وتوفير بيئة مستدامة وشاملة تُعزز من جودة الحياة والخدمات، وتُسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

(بترا)

ع ع/ أغ/ أح/ م هـ/ س ع/أس

09/06/2025 11:23:16