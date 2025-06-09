بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48
عمان 9 حزيران (بترا)- وصلت، اليوم الاثنين، طلائع الحجاج الأردنيين ومسلمي (48) المتعجلين إلى أرض الوطن، بعد أن أدوا مناسك الحج.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت، أمس الأحد، عن بدء تفويج حجاج البر من مكة المكرمة إلى المملكة، فيما ستكون حركة حجاج الجو بناء على مواعيد الحجوزات الخاصة بهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، إن رحلات الحجاج ستتوالى في القدوم للمملكة، وفقا لخطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أن جميع الحجاج الأردنيين بخير وبصحة جيدة، وأن الإجراءات تجري بكل سهولة ويسر.
--(بترا)
وهـ/م ك/أس
09/06/2025 11:14:28
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