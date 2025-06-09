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بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48

بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48

2025-06-09 05:09:40
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- وصلت، اليوم الاثنين، طلائع الحجاج الأردنيين ومسلمي (48) المتعجلين إلى أرض الوطن، بعد أن أدوا مناسك الحج.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت، أمس الأحد، عن بدء تفويج حجاج البر من مكة المكرمة إلى المملكة، فيما ستكون حركة حجاج الجو بناء على مواعيد الحجوزات الخاصة بهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، إن رحلات الحجاج ستتوالى في القدوم للمملكة، وفقا لخطة متكاملة وضعتها الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أن جميع الحجاج الأردنيين بخير وبصحة جيدة، وأن الإجراءات تجري بكل سهولة ويسر.
--(بترا)
وهـ/م ك/أس
09/06/2025 11:14:28

MENAFN09062025000117011021ID1109650754

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