عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- شهدت محافظة عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة مع توافد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومواقعها الأثرية وفعالياتها الثقافية التي تنظمها الجهات المحلية والمجتمع المدني.

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس يدعم جميع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة من خلال تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة خدمية ملائمة للزوار.

وأشار إلى أن عجلون تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والريفية ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة الدكتور فوزات فريحات، إن تعزيز المسؤولية البيئية يتطلب وعيًا مجتمعيًا بمخاطر الملوثات على الغابات والثروة الحرجية والمظهر الحضاري للمواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة.

وأضاف أن حماية البيئة تتطلب تفعيل دور المواطنين كشركاء حقيقيين في الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يحافظ على جاذبية عجلون كوجهة سياحية.

وقال المواطن أحمد القضاه، إن المحافظة أصبحت تستقطب الزوار في كل المواسم، بفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية السياحية وازدياد الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وجمال الطبيعة.

وأشارت الزائرة هبه رمضان، إلى أنها اعتادت زيارة عجلون في المناسبات نظراً لأجوائها الهادئة وتنوع أنشطتها، معتبرةً أن العيد فرصة للاستجمام وتعريف الأطفال بمناطق الأردن الغنية بالتاريخ وجمال الطبيعة.

وأكد فهيم الصمادي، وهو صاحب أحد المنتجعات السياحية في عجلون، أن المحافظة تشهد إقبالًا كبيراً من الزوار خلال عطلة العيد ما ينعكس إيجابًا على القطاع السياحي والاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم المبادرات السياحية البيئية وتوسيع المرافق والخدمات لاستيعاب الزوار بشكل أفضل.

--(بترا)

ع.ف/م ك/أس

09/06/2025 10:54:22