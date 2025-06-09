عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى

عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى
عجلون 9 حزيران (بترا)-علي فريحات- شهدت محافظة عجلون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة سياحية نشطة مع توافد الزوار من مختلف المحافظات للاستمتاع بطبيعتها الخلابة ومواقعها الأثرية وفعالياتها الثقافية التي تنظمها الجهات المحلية والمجتمع المدني.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس يدعم جميع الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي في المحافظة من خلال تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمار السياحي، وتوفير بيئة خدمية ملائمة للزوار.
وأشار إلى أن عجلون تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والريفية ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة الدكتور فوزات فريحات، إن تعزيز المسؤولية البيئية يتطلب وعيًا مجتمعيًا بمخاطر الملوثات على الغابات والثروة الحرجية والمظهر الحضاري للمواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة.
وأضاف أن حماية البيئة تتطلب تفعيل دور المواطنين كشركاء حقيقيين في الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يحافظ على جاذبية عجلون كوجهة سياحية.
وقال المواطن أحمد القضاه، إن المحافظة أصبحت تستقطب الزوار في كل المواسم، بفضل التحسينات المستمرة في البنية التحتية السياحية وازدياد الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وجمال الطبيعة.
وأشارت الزائرة هبه رمضان، إلى أنها اعتادت زيارة عجلون في المناسبات نظراً لأجوائها الهادئة وتنوع أنشطتها، معتبرةً أن العيد فرصة للاستجمام وتعريف الأطفال بمناطق الأردن الغنية بالتاريخ وجمال الطبيعة.
وأكد فهيم الصمادي، وهو صاحب أحد المنتجعات السياحية في عجلون، أن المحافظة تشهد إقبالًا كبيراً من الزوار خلال عطلة العيد ما ينعكس إيجابًا على القطاع السياحي والاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم المبادرات السياحية البيئية وتوسيع المرافق والخدمات لاستيعاب الزوار بشكل أفضل.
--(بترا)
ع.ف/م ك/أس
09/06/2025 10:54:22
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