رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

عمان 9 حزيران (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني بالذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي التي تصادف اليوم التاسع من حزيران. وقال رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة " اكس": هنيئا لنا بكم سيدي صاحب الجلالة، في عيد جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ". --(بترا) م ك/أس 09/06/2025 11:09:45

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