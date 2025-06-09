رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي
عمان 9 حزيران (بترا)- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني بالذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي التي تصادف اليوم التاسع من حزيران.
وقال رئيس الوزراء في منشور على حسابه على منصة " اكس": هنيئا لنا بكم سيدي صاحب الجلالة، في عيد جلوسكم الملكي، وأنتم تقودون الوطن بالعزم والحنكة والحكمة، دمت ذخرا لهذا البلد الأصيل، وكل عام وانتم بخير ".
--(بترا)
م ك/أس
09/06/2025 11:09:45
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد