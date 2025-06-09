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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

2025-06-09 05:09:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 حزيران (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، مثلما أستشهد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل عند مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
من ناحية أخرى أكد مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة وصول 31 إصابة جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للأهالي قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.
من جانبها قالت وزارة الداخلية في غزة، إن ضابط وعنصر استشهدا باستهداف الاحتلال قوة شرطية في مخيم النصيرات.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصفه قوة شرطية أثناء القيام بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة عدد من اللصوص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، ما أدى لاستشهاد ضابط وعنصر من القوة الشرطية ومواطن ثالث من المارة، وإصابة عدد آخر.
--(بترا)
أس/أس
09/06/2025 10:49:06

MENAFN09062025000117011021ID1109650751

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