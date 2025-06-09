شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
غزة 9 حزيران (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، مثلما أستشهد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل عند مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
من ناحية أخرى أكد مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة وصول 31 إصابة جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للأهالي قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.
من جانبها قالت وزارة الداخلية في غزة، إن ضابط وعنصر استشهدا باستهداف الاحتلال قوة شرطية في مخيم النصيرات.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصفه قوة شرطية أثناء القيام بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة عدد من اللصوص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، ما أدى لاستشهاد ضابط وعنصر من القوة الشرطية ومواطن ثالث من المارة، وإصابة عدد آخر.
--(بترا)
أس/أس
09/06/2025 10:49:06
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