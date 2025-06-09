قوات الاحتلال تسيطر على سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- أعلن تحالف أسطول الحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي صعدت على متن سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات مع السفينة بالكامل، فيما أفادت الخارجية الإسرائيلية بتحويل مسار السفينة نحو السواحل الإسرائيلية.

وأضاف التحالف عبر منشور على تطبيق تيلغرام، أن طاقم السفينة تعرض لبث أصوات مزعجة عبر جهاز الراديو، وأن السفينة تعرضت لهجوم في المياه الدولية من قبل طائرات مسيرة من نوع كوادكوبتر، قامت برشها بمادة بيضاء مهيجة.

وكان التحالف قد أفاد في وقت متأخر من مساء الأحد بإطلاق جرس الإنذار على متن السفينة وتجهيز سترات النجاة تحسبا لأي اعتراض محتمل لمسارها.

وفي مقاطع فيديو مسجلة فجر اليوم، قال بعض النشطاء إنهم يتعرضون للاعتراض في المياه الدولية، وقالت الناشطة غريتا ثونبرغ: "إذا شاهدتم هذا الفيديو، فقد تم اعتراضنا واختطافنا".

وقال التحالف في منشور إن "الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة مادلين، واختطف طاقمها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية متجهة إلى غزة تم اقتيادها إلى السواحل الإسرائيلية بعد أن وجهت البحرية الإسرائيلية السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من "منطقة محظورة". وأضافت الوزارة أن من المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الأحد، تعليمات للقوات الإسرائيلية بمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، والتي تضم على متنها ناشطين من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

وكانت السفينة قد أبحرت من صقلية يوم الأحد الماضي باتجاه قطاع غزة، بهدف إيصال مساعدات وكسر الحصار المفروض على القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

09/06/2025 10:50:48