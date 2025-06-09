قوات الاحتلال تسيطر على سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى غزة

قوات الاحتلال تسيطر على سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى غزة
عمان 9 حزيران (بترا)- أعلن تحالف أسطول الحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي صعدت على متن سفينة المساعدات "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات مع السفينة بالكامل، فيما أفادت الخارجية الإسرائيلية بتحويل مسار السفينة نحو السواحل الإسرائيلية.
وأضاف التحالف عبر منشور على تطبيق تيلغرام، أن طاقم السفينة تعرض لبث أصوات مزعجة عبر جهاز الراديو، وأن السفينة تعرضت لهجوم في المياه الدولية من قبل طائرات مسيرة من نوع كوادكوبتر، قامت برشها بمادة بيضاء مهيجة.
وكان التحالف قد أفاد في وقت متأخر من مساء الأحد بإطلاق جرس الإنذار على متن السفينة وتجهيز سترات النجاة تحسبا لأي اعتراض محتمل لمسارها.
وفي مقاطع فيديو مسجلة فجر اليوم، قال بعض النشطاء إنهم يتعرضون للاعتراض في المياه الدولية، وقالت الناشطة غريتا ثونبرغ: "إذا شاهدتم هذا الفيديو، فقد تم اعتراضنا واختطافنا".
وقال التحالف في منشور إن "الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة مادلين، واختطف طاقمها".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية متجهة إلى غزة تم اقتيادها إلى السواحل الإسرائيلية بعد أن وجهت البحرية الإسرائيلية السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من "منطقة محظورة". وأضافت الوزارة أن من المتوقع عودة ركابها إلى بلدانهم.
يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الأحد، تعليمات للقوات الإسرائيلية بمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، والتي تضم على متنها ناشطين من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.
وكانت السفينة قد أبحرت من صقلية يوم الأحد الماضي باتجاه قطاع غزة، بهدف إيصال مساعدات وكسر الحصار المفروض على القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
09/06/2025 10:50:48
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد