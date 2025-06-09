البرتغال تهزم إسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

البرتغال تهزم إسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية
عمان 9 حزيران (بترا)-فاز المنتخب البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد، بعد تفوقه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وبهذه النتيجة، تحقق البرتغال لقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد تتويجها بالنسخة الافتتاحية عام 2019، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الإثنين.
وجاء الفوز على إسبانيا، بطلة أوروبا، بصعوبة بالغة، حيث نجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة مرتين خلال اللقاء.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 61، ليُرسل المباراة إلى الوقت الإضافي. ورفع هذا الهدف رصيد النجم الرتغالي إلى 138 هدفاً مع المنتخب، معززاً رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية.
في وقت سابق من الأحد، حقق المنتخب الفرنسي المركز الثالث بفوزه على ألمانيا بنتيجة 2-0 في شتوتغارت الألمانية .
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
09/06/2025 10:41:42
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