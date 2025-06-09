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البرتغال تهزم إسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

البرتغال تهزم إسبانيا وتتوج بدوري الأمم الأوروبية

2025-06-09 05:09:25
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)-فاز المنتخب البرتغالي بلقب دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد، بعد تفوقه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.
وبهذه النتيجة، تحقق البرتغال لقبها الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد تتويجها بالنسخة الافتتاحية عام 2019، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الإثنين.
وجاء الفوز على إسبانيا، بطلة أوروبا، بصعوبة بالغة، حيث نجح المنتخب البرتغالي في تعديل النتيجة مرتين خلال اللقاء.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 61، ليُرسل المباراة إلى الوقت الإضافي. ورفع هذا الهدف رصيد النجم الرتغالي إلى 138 هدفاً مع المنتخب، معززاً رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية.
في وقت سابق من الأحد، حقق المنتخب الفرنسي المركز الثالث بفوزه على ألمانيا بنتيجة 2-0 في شتوتغارت الألمانية .
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
09/06/2025 10:41:42

MENAFN09062025000117011021ID1109650749

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