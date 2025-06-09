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استقرار أسعار الذهب في السوق العالمي

استقرار أسعار الذهب في السوق العالمي

2025-06-09 05:09:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد خسارتها نحو 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، وسط آمال بأن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تخفف حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتداول المعدن النفيس فوق مستوى 3,306 دولارات للأونصة، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3,306.48 دولار للأونصة، بحلول الساعة 8:28 صباحا في سنغافورة، وفقا لموقع "بلومبيرغ" الاقتصادي.
وشهدت المعادن النفيسة الأخرى استقرارا نسبيا؛ حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 36.205 دولار للأوقية؛ لتبقى قرب أعلى مستوياتها في 14 عاما، والتي سجلتها الأسبوع الماضي، في حين سجل كل من البلاديوم والبلاتين تراجعا طفيفا.
وفي سوق المعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس استقرارا نسبيا، بعد مكاسب قوية مؤخرا، متأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم.
وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 بالمئة إلى 9,698.70 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأميركية عند 4.8508 دولار للرطل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 10:16:30

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