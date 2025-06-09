ترمب: أرسلوا القوات إلى لوس أنجلس فالوضع سيئ للغاية هناك

خبرني - أعلن الرئيس دونالد ترمب، عبر منصة "تروث سوشال"، الإثنين، مطالبته بإرسال قوات إضافية إلى مدينة لوس أنجلوس، واصفًا الوضع هناك بأنه "سيئ للغاية".

جاءت تصريحات ترمب على خلفية احتجاجات عنيفة تشهدها المدينة ضد تطبيق قوانين الهجرة الصارمة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن شرطة لوس أنجلوس أن السلطات اعتقلت 56 شخصًا خلال الاحتجاجات التي اندلعت وسط المدينة، ردًا على حملات التفتيش التي تنفذها سلطات الهجرة الفيدرالية.

وتصاعدت التوترات مع إغلاق المتظاهرين لطرق رئيسية واشتباكات مع قوات إنفاذ القانون التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

من جهته، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن لوس أنجلوس "محاصرة من قبل مجرمي العصابات"، متعهدًا باستعادة الأمن والنظام في المدينة.

وأشار إلى أن السلطات الفيدرالية تعمل على تعزيز الوجود الأمني للسيطرة على الوضع.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل حول سياسات ترمب المتشددة تجاه الهجرة، والتي أثارت انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان وسكان المدينة، فيما يواصل ترمب الدفاع عن نهجه لفرض "القانون والنظام".