المستوطنون يعربدون في الضفة هدموا في المنية ببيت لحم ويهددون بالهدم في اللبن بنابلس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / نابلس / PNN/ يواصل المستوطنون المتطرفون اعمال العربدة ومهاجمة القرى والمواطنين الفلسطينيين في العديد من المحافظات الفلسطينية.

وفي بيت لحم هدم المستوطنون، اليوم الاثنين، غرفة زراعية في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ببيت لحم، بأن المستوطنين هدموا غرفة زراعية في منطقة برية المنيا تعود للمواطن إبراهيم كوازبة.

يشار إلى ان قوات الاحتلال ومستوطنوه صعدوا خلال الأشهر الماضية من اعتداءاتهم على برية المنيا، وهذه الاعتداءات تمثلت بهدم خيام وغرف زراعية، والاعتداء على رعاة الاغنام والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام.

وفي نابلس هدد المستوطنين، بهدم أكثر من 20 منزلاً في قرية اللبن الشرقية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.

ونشر المستوطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، لافتين إلى أنهم سيتظاهرون كل مساء في الــ7:30 بشكل يومي على المدخل الرئيسي القرية، وسط إقامة طقوس تلمودية وإغلاق القرية حتى يتم الهدم.

كما تضمنت دعوات المستوطنين، تحريضاً على القرية وأهلها، وبشكل خاص مدارسها الواقعة على الشارع الرئيسي.

يشار إلى أن المستوطنين أغلقوا مدخل القرية 7 مرات خلال الـــ12 يوماً الفائتة.

وفي نابلس نصب المستوطنون صباح اليوم الاثنين، خيمة على أراضي قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين قاموا صباح اليوم بنصب خيمة على أراضي المواطنين في قرية أوصرين، على أثرها دارت مواجهات بينهم وبين الشبان الذين حاولوا التصدي لهم.

وحذرت مصادر محلية من أن تكون هذه الخيمة بداية لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.