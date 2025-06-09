المستوطنون يعربدون في الضفة هدموا في المنية ببيت لحم ويهددون بالهدم في اللبن بنابلس
وفي بيت لحم هدم المستوطنون، اليوم الاثنين، غرفة زراعية في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية ببيت لحم، بأن المستوطنين هدموا غرفة زراعية في منطقة برية المنيا تعود للمواطن إبراهيم كوازبة.
يشار إلى ان قوات الاحتلال ومستوطنوه صعدوا خلال الأشهر الماضية من اعتداءاتهم على برية المنيا، وهذه الاعتداءات تمثلت بهدم خيام وغرف زراعية، والاعتداء على رعاة الاغنام والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام.
وفي نابلس هدد المستوطنين، بهدم أكثر من 20 منزلاً في قرية اللبن الشرقية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.
ونشر المستوطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، لافتين إلى أنهم سيتظاهرون كل مساء في الــ7:30 بشكل يومي على المدخل الرئيسي القرية، وسط إقامة طقوس تلمودية وإغلاق القرية حتى يتم الهدم.
كما تضمنت دعوات المستوطنين، تحريضاً على القرية وأهلها، وبشكل خاص مدارسها الواقعة على الشارع الرئيسي.
يشار إلى أن المستوطنين أغلقوا مدخل القرية 7 مرات خلال الـــ12 يوماً الفائتة.
وفي نابلس نصب المستوطنون صباح اليوم الاثنين، خيمة على أراضي قرية أوصرين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين قاموا صباح اليوم بنصب خيمة على أراضي المواطنين في قرية أوصرين، على أثرها دارت مواجهات بينهم وبين الشبان الذين حاولوا التصدي لهم.
وحذرت مصادر محلية من أن تكون هذه الخيمة بداية لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.
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