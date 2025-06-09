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قوات الاحتلال تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وتحول مسارها

قوات الاحتلال تعترض السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وتحول مسارها

2025-06-09 05:07:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن منظمو رحلة سفينة الإغاثة "مادلين" المتجهة إلى غزة، وعلى متنها ناشطون بينهم غريتا ثونبرغ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعترضت السفينة الاثنين، بعد أن كانت قد تعهّدت سابقا بمنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.


وأبحرت "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام طويلة.

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