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8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غربي رفح

8 شهداء جراء إطلاق الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات غربي رفح

2025-06-09 05:07:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد، الاثنين، 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بارتقاء ثمانية فلسطينيين في صفوف الجوعى، من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الغذائية غربي رفح.

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