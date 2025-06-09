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963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%

963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%

2025-06-09 05:07:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت عدد العقارات التي يملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 963 عقارا بعد أن بلغ 1101 عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.


ووفق التقرير توزعت معاملات البيع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على 539 شقة، مقابل 605 شقق في 2024، بانخفاض نسبته 11%، و424 قطعة أرض مقابل 496 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 15%.


ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى قرابة 80.7 مليون دينار، مقارنة بـ77.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.


وتوزعت قيمة تملك العقارات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي على قرابة 49.8 مليون دينار للشقق، مقابل 51.6 مليون دينار في 2024، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 31 مليون دينار، مقارنة بـ25.5 مليون دينار في العام السابق.

MENAFN09062025000208011052ID1109650711

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