963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%

963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
ووفق التقرير توزعت معاملات البيع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي على 539 شقة، مقابل 605 شقق في 2024، بانخفاض نسبته 11%، و424 قطعة أرض مقابل 496 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 15%.
ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5%، لتصل إلى قرابة 80.7 مليون دينار، مقارنة بـ77.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.
وتوزعت قيمة تملك العقارات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي على قرابة 49.8 مليون دينار للشقق، مقابل 51.6 مليون دينار في 2024، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 31 مليون دينار، مقارنة بـ25.5 مليون دينار في العام السابق.
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