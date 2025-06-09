حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1956 - بلدية الكويت توزع 580 قسيمة على مستحقيها في منطقة الفيحاء إثر استملاك الحكومة بيوت المواطنين في داخل سور العاصمة.
1965 - التوقيع على اتفاق بين الكويت وإيران لتحديد الجرف المائي بين البلدين.
1969 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بإنشاء محكمة لأمن الدولة.
1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية.
1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإصدار قانون الصناعة الذي سرى على كل منشأة وحرفة صناعية في الكويت.
1996 - وفاة عبدالعزيز حسين عن عمر ناهز 76 عاما وهو أول وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في تاريخ الكويت وكان له دور بارز في تأسيس أجهزة الدولة الحديثة في مجالات الأدب والسياسة والتعليم والإعلام وتقلد مناصب وزارية متعددة كما تولى إدارة الكثير من الأنشطة الثقافية.
1997 - وزارة العدل تفتتح مركز برمجة وتصنيف الأحكام القضائية في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
2006 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) تطلق اسم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح على القاعة الرئيسية بالمبنى الجديد للمنظمة تكريما لدوره الكبير في إنجاز هذا الصرح الإسلامي الواقع في الرباط.
2013 - وزارة الصحة تفتتح مركز الرابية الصحي الذي يخدم نحو 21 ألف شخص ويشتمل على عيادات متنوعة ومختبرات وصيدلية صممت وفق أحدث المواصفات الصحية العالمية.
2013 - وفاة سليمان صالح الفهد عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد الرواد الأوائل في الصحافة.
2024 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مملكة البحرين قرضا بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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