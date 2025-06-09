حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- التاسع من يونيو

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1956 - بلدية الكويت توزع 580 قسيمة على مستحقيها في منطقة الفيحاء إثر استملاك الحكومة بيوت المواطنين في داخل سور العاصمة.

1965 - التوقيع على اتفاق بين الكويت وإيران لتحديد الجرف المائي بين البلدين.

1969 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بإنشاء محكمة لأمن الدولة.

1973 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية.

1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بإصدار قانون الصناعة الذي سرى على كل منشأة وحرفة صناعية في الكويت.

1996 - وفاة عبدالعزيز حسين عن عمر ناهز 76 عاما وهو أول وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في تاريخ الكويت وكان له دور بارز في تأسيس أجهزة الدولة الحديثة في مجالات الأدب والسياسة والتعليم والإعلام وتقلد مناصب وزارية متعددة كما تولى إدارة الكثير من الأنشطة الثقافية.

1997 - وزارة العدل تفتتح مركز برمجة وتصنيف الأحكام القضائية في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

2006 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) تطلق اسم أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح على القاعة الرئيسية بالمبنى الجديد للمنظمة تكريما لدوره الكبير في إنجاز هذا الصرح الإسلامي الواقع في الرباط.

2013 - وزارة الصحة تفتتح مركز الرابية الصحي الذي يخدم نحو 21 ألف شخص ويشتمل على عيادات متنوعة ومختبرات وصيدلية صممت وفق أحدث المواصفات الصحية العالمية.

2013 - وفاة سليمان صالح الفهد عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد الرواد الأوائل في الصحافة.

2024 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مملكة البحرين قرضا بقيمة 250ر31 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت. (النهاية) م ب ر / ن س ن