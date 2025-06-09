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سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

2025-06-09 04:19:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع

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