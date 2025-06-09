سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

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سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع
مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع
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