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سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

2025-06-09 04:19:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع

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