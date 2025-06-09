سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

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سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع
متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) ح ع
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