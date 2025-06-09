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سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ ملك الأردن بالذكرى الـ26 لجلوسه على العرش

2025-06-09 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 6 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. (النهاية) ح ع

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