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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعترض السفينة (مادلين) المتجهة إلى غزة

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعترض السفينة (مادلين) المتجهة إلى غزة

2025-06-09 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 9 - 9 (كونا) -- أعلن تحالف اسطول الحرية اليوم الاثنين أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية بالتحالف هويدا عراف في البيان إن الاحتلال لا يملك "أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن مادلين".
وأضافت "يمثل هذا الاستيلاء انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة التي تقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".
وأشارت إلى أن هؤلاء المتطوعين لا يخضعون للولاية القضائية للاحتلال ولا يمكن تجريمهم لتقديمهم المساعدات أو تحديهم الحصار غير القانوني مؤكدة أن "احتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب إنهاؤه فورا".
وشدد البيان على أن الاحتلال "يتصرف مجددا بحصانة تامة.. لقد تحدى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وتجاهل القوانين الدولية التي تحمي الملاحة المدنية وتجاهل مطالب الملايين حول العالم الداعية إلى إنهاء الحصار والإبادة الجماعية" في غزة.
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.
وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وتقل السفينة 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.
وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة. (النهاية)

ط م ا


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