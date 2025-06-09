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الرئيس الروسي يعتمد استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية حتى 2050

الرئيس الروسي يعتمد استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية حتى 2050

2025-06-09 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 9 - 6 (كونا) -- أعلنت موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد اليوم الاثنين استراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية تمتد حتى عام 2050 في سابقة وصفت بأنها الأولى من نوعها في التاريخ الحديث.
وقال مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريح صحفي إن الوثيقة الجديدة تمثل تحولا استراتيجيا في تطوير قدرات الأسطول البحري الروسي موضحا أنها "تستند إلى تقييم معمق للوضع العسكري والسياسي في العالم وتأخذ في الحسبان الخبرات المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة" في إشارة إلى الحرب مع أوكرانيا.
وأضاف باتروشيف أن "الوثيقة تحدد بدقة متطلبات التكوين القتالي المستقبلي للأسطول وترسم مهامه الأساسية في أوقات السلم والحرب بما يعزز من جاهزيته وقدرته على حماية المصالح الوطنية الروسية".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تأتي في ضوء دراسة شاملة لاحتمالات اندلاع النزاعات المسلحة وطبيعتها إضافة إلى تقييم قدرات القوى البحرية الرائدة في العالم مؤكدا أن بناء أسطول قوي وحديث يمثل أولوية استراتيجية قصوى بالنسبة للقيادة الروسية.
وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية استشرافية واضحة لمسارات تطور الوضع في المحيطات العالمية فضلا عن تحديد التحديات والتهديدات التي قد تواجه البحرية الروسية مستقبلا.
وأوضح باتروشيف أن الوثيقة الجديدة تضع آليات عملية لبناء الأسطول المستقبلي بما ينسجم مع رؤية الكرملين لتعزيز السيادة البحرية والدفاع عن مصالح روسيا مشيرا إلى أن البحرية الروسية تضم حاليا أساطيل البلطيق والشمال والبحر الأسود والمحيط الهادئ إلى جانب أسطول بحر قزوين الذي يشكل عنصرا أساسيا في ضمان أمن البلاد في تلك المنطقة الحيوية.
وأشار المسؤول الروسي إلى "الإرث التاريخي" للأسطول البحري الذي أسس عام 1696 بمرسوم إمبراطوري صادر عن القيصر بطرس الأول وأنه منذ ذلك الحين ظل الأسطول يؤدي دورا محوريا في الدفاع عن سيادة روسيا وأمنها القومي.
واختتم باتروشيف تصريحه بتأكيد أن "روسيا بفضل هذه الاستراتيجية الطموحة تمضي بخطى واثقة نحو استعادة مكانتها كإحدى أعظم القوى البحرية في العالم" مشددا على التزام القيادة الروسية بتأمين مستقبل قوي ومتوازن لأسطولها البحري ليكون قادرا على مواجهة التحديات الجيوسياسية المستجدة بكل كفاءة وثقة. (النهاية)

دان / ط م ا


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