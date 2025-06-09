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منظمة التحرير الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين) عمل قرصنة منظم

منظمة التحرير الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على السفينة (مادلين) عمل قرصنة منظم

2025-06-09 04:19:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 6 (كونا) -- وصفت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سفينة المساعدات المدنية (مادلين) في المياه الدولية بالبحر المتوسط واعتقال من كان على متنها بأنه "عمل قرصنة منظم يعكس طبيعة حكومة الاحتلال اليمينية".
وقال رئيس المجلس الوطني التابع للمنظمة روحي فتوح في بيان صحفي "اعتراض مادلين في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية يعد إرهاب دولة منظما وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".
وأضاف فتوح أن "هذا الاعتداء الإجرامي على سفينة كانت مهمتها إيصال المساعدات الرمزية الإنسانية وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بلطجة وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات".
وأكد أن "الحصار المستمر يؤدي يوميا إلى كارثة إنسانية حقيقية حيث يقتل عشرات الأطفال والشيوخ ويعمق من معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع منذ سنوات طويلة".
ودعا فتوح كل أحرار العالم من برلمانيين ومثقفين ونشطاء ومنظمات إنسانية إلى التحرك الفوري والفاعل لكسر الحصار الجائر المفروض على غزة ورفع الصوت عاليا في وجه هذا الظلم الممتد والتحرك في المحافل الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بما في ذلك الاعتداء على السفينة مادلين واختطاف ركابها بشكل غير قانوني.
وطالب مسؤولي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين المتضامنين مع الحرية والعدالة وضمان حرية العمل الإنساني ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعاني من كوارث عدوان الإبادة والتطهير العرقي منذ 611 يوما.
وكان تحالف أسطول الحرية أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أن سفينته المدنية (مادلين) التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية بعرض البحر المتوسط.
وقال التحالف في بيان إن قوات الاحتلال صعدت السفينة بشكل غير قانوني واختطفت طاقمها المدني غير المسلح وصادرت حمولتها المنقذة للحياة بما في ذلك حليب الأطفال والطعام والإمدادات الطبية.
وقبل أيام هدد الاحتلال الإسرائيلي بمنع السفينة (مادلين) التي أبحرت من صقلية في إيطاليا في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أعوام طويلة.
وبحسب تقارير بإعلام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك توجه أولي بالسماح للسفينة بالوصول إلى غزة ما دامت لا تشكل "تهديدا أمنيا" إلا أن القرار تغير لاحقا "لمنع خلق سابقة قد تتكرر".
وكانت السفينة تقل 12 شخصا بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.
وسبق أن تعرضت سفينة (الضمير) في الثاني مايو الماضي لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال أثناء محاولتها كسر الحصار ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها وفق ما أفاد به تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة. (النهاية)

ن ق / ط م ا


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