استحواذ شركة Populous على شركة Fentress Architects، لتوسيع مجموعة أعمالها العالمية في مجال الطيران

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Populous، الشركة العالمية الشهيرة في مجال التصميم والمتخصصة في الأماكن الرياضية والترفيهية، اليوم عن استحواذها على شركة Fentress Architects التي يقع مقرها في دنفر، وهي شركة عالمية رائدة في مشروعات الطيران الشهيرة والمباني العامة الذائعة الصيت، بما في ذلك مراكز المؤتمرات والمتاحف والمرافق الحكومية.

يجمع هذا الاستحواذ الاستراتيجي بين اثنين من أكثر الأسماء المرموقة في مجال الهندسة المعمارية، حيث يدمج بين الخبرة الفريدة لشركة Populous في تصميم التجارب البارزة مع مجموعة Fentress الحائزة على جوائز من الإنجازات في المجالات الجوية والمدنية والثقافية. ويساهم هذا الاستحواذ في توسيع نطاق وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها شركة Populous للعملاء في كل أنحاء العالم بشكل كبير.

وعلق Bruce Miller، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركةPopulous ، قائلاً:

"إن التزامنا قوي بتوسيع نطاق ممارساتنا. وتشتهر شركة Fentress Architects منذ فترة طويلة برؤيتها في مجال الطيران والهندسة المعمارية العامة وجودة التصميم الاستثنائية والالتزام بالابتكار. إن الاتحاد بين فريق الطيران لدينا وشركة Fentress لتكوين ‏"Fentress Studios, a Populous Company"‏، هو خطوة تعكس التزامنا بجودة التصميم.

وإضافة خبرة شركة Fentress وقاعدة عملائها إلى محفظة Populous العالمية في مجال الطيران والنقل، فضلاً عن التآزر في تصميم مراكز المؤتمرات، سيمكننا من إدخال التغيير المأمول على مستقبل التصميم المرتكز على الإنسان وتعزيز تأثيرنا العالمي في هذه القطاعات."

تأسست شركة Fentress Architects في عام 1980، وقامت بتصميم معالم معمارية بقيمة تزيد عن 52 مليار دولار أمريكي في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك مطار دنفر الدولي، ومطار إنتشون الدولي، ومركز مؤتمرات ميامي بيتش، والمتحف الوطني لسلاح مشاة البحرية. وتشتهر الشركة بالهندسة المعمارية المستدامة والسياقية والمرتبطة ارتباطًا عميقًا بالمجتمعات التي تخدمها.

وعلق Curt Fentress، المؤسس والمسؤول الرئيسي عن التصميم في شركة Fentress Architects، قائلاً: "تتحلى Populous بقيمنا نفسها، المتمثلة في التميز في التصميم والتفكير المرتكز على الإنسان. وسنواصل معًا وضع المعايير الجديدة للهندسة المعمارية المتميزة وقدرتها على إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التصميم الملهم للناس."

ستغير Fentress Architects اسم علامتها التجارية لتصبح ‏"Fentress Studios, a Populous Company"،‏ مع استمرار الاستوديوهات في التواجد في دنفر وواشنطن العاصمة. إن هذا الاستحواذ يعزز قدرات Populous في مجال الطيران والنقل والتصميم في القطاع العام.

نبذة عن Populous

Populousهي شركة تصميم عالمية بدأت بفكرة واحدة تتمثل في لم شمل الناس حول ما يحبونه من خلال تجارب تستقطب كل الحواس وتخاطب المشاعر النقية المشتركة في اللحظات الإنسانية. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، صممت الشركة أكثر من 3500 مشروع بقيمة تزيد عن 60 مليار دولار في الأسواق الناشئة والراسخة. وتتضمن الخدمات الشاملة التي تقدمها شركة Populous الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتخطيط الفعاليات وتراكبها والبيئات ذات العلامات التجارية والاستدلال المكاني والرسومات والتخطيط والتصميم الحضري وهندسة المساحات الطبيعية وتصميم الطيران والنقل والضيافة والاستشارات التصميمية المستدامة. تضم شركة Populous أكثر من 1500 موظف في 32 مكتبًا عالميًا في أربع قارات ولها مراكز إقليمية في كانساس سيتي ولندن وبريسبان. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .

نبذة عن Fentress Architects

Fentress Architects هي شركة تصميم دولية تسعى بشغف إلى إنشاء هندسة معمارية مبتكرة ومستدامة ولافتة وشمل أعمال الشركة معالم بارزة مثل صالة Tom Bradley International Terminal في مطار لوس أنجلوس الدولي، ومحكمة Ralph L. Carr العليا في كولورادو، والسفارة الملكية النرويجية.

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