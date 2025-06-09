استحواذ شركة Populous على شركة Fentress Architects، لتوسيع مجموعة أعمالها العالمية في مجال الطيران

استحواذ شركة Populous على شركة Fentress Architects، لتوسيع مجموعة أعمالها العالمية في مجال الطيران
يجمع هذا الاستحواذ الاستراتيجي بين اثنين من أكثر الأسماء المرموقة في مجال الهندسة المعمارية، حيث يدمج بين الخبرة الفريدة لشركة Populous في تصميم التجارب البارزة مع مجموعة Fentress الحائزة على جوائز من الإنجازات في المجالات الجوية والمدنية والثقافية. ويساهم هذا الاستحواذ في توسيع نطاق وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها شركة Populous للعملاء في كل أنحاء العالم بشكل كبير.
وعلق Bruce Miller، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركةPopulous ، قائلاً:
"إن التزامنا قوي بتوسيع نطاق ممارساتنا. وتشتهر شركة Fentress Architects منذ فترة طويلة برؤيتها في مجال الطيران والهندسة المعمارية العامة وجودة التصميم الاستثنائية والالتزام بالابتكار. إن الاتحاد بين فريق الطيران لدينا وشركة Fentress لتكوين "Fentress Studios, a Populous Company"، هو خطوة تعكس التزامنا بجودة التصميم.
وإضافة خبرة شركة Fentress وقاعدة عملائها إلى محفظة Populous العالمية في مجال الطيران والنقل، فضلاً عن التآزر في تصميم مراكز المؤتمرات، سيمكننا من إدخال التغيير المأمول على مستقبل التصميم المرتكز على الإنسان وتعزيز تأثيرنا العالمي في هذه القطاعات."
تأسست شركة Fentress Architects في عام 1980، وقامت بتصميم معالم معمارية بقيمة تزيد عن 52 مليار دولار أمريكي في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك مطار دنفر الدولي، ومطار إنتشون الدولي، ومركز مؤتمرات ميامي بيتش، والمتحف الوطني لسلاح مشاة البحرية. وتشتهر الشركة بالهندسة المعمارية المستدامة والسياقية والمرتبطة ارتباطًا عميقًا بالمجتمعات التي تخدمها.
وعلق Curt Fentress، المؤسس والمسؤول الرئيسي عن التصميم في شركة Fentress Architects، قائلاً: "تتحلى Populous بقيمنا نفسها، المتمثلة في التميز في التصميم والتفكير المرتكز على الإنسان. وسنواصل معًا وضع المعايير الجديدة للهندسة المعمارية المتميزة وقدرتها على إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التصميم الملهم للناس."
ستغير Fentress Architects اسم علامتها التجارية لتصبح "Fentress Studios, a Populous Company"، مع استمرار الاستوديوهات في التواجد في دنفر وواشنطن العاصمة. إن هذا الاستحواذ يعزز قدرات Populous في مجال الطيران والنقل والتصميم في القطاع العام.
نبذة عن Populous
Populousهي شركة تصميم عالمية بدأت بفكرة واحدة تتمثل في لم شمل الناس حول ما يحبونه من خلال تجارب تستقطب كل الحواس وتخاطب المشاعر النقية المشتركة في اللحظات الإنسانية. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، صممت الشركة أكثر من 3500 مشروع بقيمة تزيد عن 60 مليار دولار في الأسواق الناشئة والراسخة. وتتضمن الخدمات الشاملة التي تقدمها شركة Populous الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتخطيط الفعاليات وتراكبها والبيئات ذات العلامات التجارية والاستدلال المكاني والرسومات والتخطيط والتصميم الحضري وهندسة المساحات الطبيعية وتصميم الطيران والنقل والضيافة والاستشارات التصميمية المستدامة. تضم شركة Populous أكثر من 1500 موظف في 32 مكتبًا عالميًا في أربع قارات ولها مراكز إقليمية في كانساس سيتي ولندن وبريسبان. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة .
نبذة عن Fentress Architects
Fentress Architects هي شركة تصميم دولية تسعى بشغف إلى إنشاء هندسة معمارية مبتكرة ومستدامة ولافتة وشمل أعمال الشركة معالم بارزة مثل صالة Tom Bradley International Terminal في مطار لوس أنجلوس الدولي، ومحكمة Ralph L. Carr العليا في كولورادو، والسفارة الملكية النرويجية.
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