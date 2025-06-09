استقرار الذهب وسط ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة
وسجل سعر الذهب الفوري استقرارًا عند 3,310.61 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 3,330.65 دولارًا للأوقية؛ وفق ما نقله موقع (انفستنج) الأمريكي.موضوعات متعلقة انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود
وجاء أداء المعدن الأصفر مستندًا إلى مكاسب قوية تحققت الأسبوع الماضي، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الدولار، ما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة.
ورغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع قد حدّت من وتيرة هذا الاتجاه، فإن الذهب ظل قويًا ويتداول على بُعد نحو 200 دولار فقط من أعلى مستوياته التاريخية.
تركّزت أنظار الأسواق هذا الأسبوع على المحادثات التجارية المرتقبة بين (بكين) و(واشنطن) والتي أكد الجانب الصيني انعقادها في لندن اليوم.
وسجّل البلاتين أداءً استثنائيًا، إذ قفزت العقود الآجلة بأكثر من 2%؛ لتبلغ 1,194.85 دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
ويُنظر إلى البلاتين على نطاق واسع كبديل استثماري للذهب والفضة، وقد شهد ارتفاعًا متسارعًا في الأسابيع الأخيرة بعد صدور تقرير سوقي أشار إلى زيادة في الطلب وتراجع في المعروض؛ كما أن اختراق المستوى الفني البالغ 1,100 دولار للأوقية ساهم في تعزيز الزخم الإيجابي نحو المعدن.
أما باقي المعادن النفيسة، فشهدت استقرارًا نسبيًا؛ حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.205 دولارًا للأوقية، لتبقى قرب أعلى مستوياتها في 14 عامًا والتي سجّلتها الأسبوع الماضي.
وفي سوق المعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس استقرارًا نسبيًا، بعد مكاسب قوية مؤخرًا، مُتأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم.
وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,698.70 دولارًا للطن، بينما استقرّت عقود النحاس الأمريكية عند 4.8508 دولارات للرطل.
وأظهرت بيانات التجارة الصينية تراجع واردات النحاس بنسبة 18% خلال مايو مقارنة بذروتها التاريخية في أبريل الماضيين، وذلك في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، ما ألقى بظلاله على مستويات الطلب.المصدر:
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