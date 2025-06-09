استقرار الذهب وسط ترقب المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق الآسيوية؛ وسط تحسّن شهية المخاطرة قبيل انطلاق محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم.

وسجل سعر الذهب الفوري استقرارًا عند 3,310.61 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 3,330.65 دولارًا للأوقية؛ وفق ما نقله موقع (انفستنج) الأمريكي.

موضوعاتانخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود

وجاء أداء المعدن الأصفر مستندًا إلى مكاسب قوية تحققت الأسبوع الماضي، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الدولار، ما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة.

ورغم أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع قد حدّت من وتيرة هذا الاتجاه، فإن الذهب ظل قويًا ويتداول على بُعد نحو 200 دولار فقط من أعلى مستوياته التاريخية.

تركّزت أنظار الأسواق هذا الأسبوع على المحادثات التجارية المرتقبة بين (بكين) و(واشنطن) والتي أكد الجانب الصيني انعقادها في لندن اليوم.

وسجّل البلاتين أداءً استثنائيًا، إذ قفزت العقود الآجلة بأكثر من 2%؛ لتبلغ 1,194.85 دولارًا للأوقية وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.

ويُنظر إلى البلاتين على نطاق واسع كبديل استثماري للذهب والفضة، وقد شهد ارتفاعًا متسارعًا في الأسابيع الأخيرة بعد صدور تقرير سوقي أشار إلى زيادة في الطلب وتراجع في المعروض؛ كما أن اختراق المستوى الفني البالغ 1,100 دولار للأوقية ساهم في تعزيز الزخم الإيجابي نحو المعدن.

أما باقي المعادن النفيسة، فشهدت استقرارًا نسبيًا؛ حيث ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.205 دولارًا للأوقية، لتبقى قرب أعلى مستوياتها في 14 عامًا والتي سجّلتها الأسبوع الماضي.

وفي سوق المعادن الصناعية، شهدت أسعار النحاس استقرارًا نسبيًا، بعد مكاسب قوية مؤخرًا، مُتأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم.

وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,698.70 دولارًا للطن، بينما استقرّت عقود النحاس الأمريكية عند 4.8508 دولارات للرطل.

وأظهرت بيانات التجارة الصينية تراجع واردات النحاس بنسبة 18% خلال مايو مقارنة بذروتها التاريخية في أبريل الماضيين، وذلك في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، ما ألقى بظلاله على مستويات الطلب.

المصدر: