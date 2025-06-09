مكاسب للأسهم الآسيوية بدعم من محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة

مكاسب للأسهم الآسيوية بدعم من محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن أسهم التكنولوجيا كانت من بين أكبر الرابحين، حيث حققت شركات الإنترنت الصينية الكبرى، وصنّاع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية مكاسب قوية.موضوعات متعلقة انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود
وتصدّر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب الأسواق الآسيوية بصعود نسبته 1.7%، مواصلاً ارتفاعاته من الأسبوع الماضي بعد فوز الحزب الليبرالي بالانتخابات الرئاسية.
كما سجّلت الأسهم اليابانية مكاسب قوية، بعد أن أظهرت مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشًا أقل بكثير، مما كان متوقعًا في البداية.
وارتفع مؤشر“نيكي 225” الياباني بنسبة 1%، بينما أضاف مؤشر“توبكس” نسبة 0.6%، وذلك بعد مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بشكل إيجابي.
ورغم التحديات التجارية المتزايدة، أبرزت البيانات مرونة نسبية في الاقتصاد الياباني، لا تزال طوكيو منخرطة في مفاوضات تجارية مع واشنطن، مع تمسكها بمطلب إعفائها من الرسوم الأمريكية.
واستمدّت الأسواق الإقليمية دفعة إيجابية من بورصة“وول ستريت”، حيث أغلق مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) يوم الجمعة الماضي بالقرب من مستوياته القياسية بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والتي فاقت التوقعات، ما يعكس بعض مظاهر الصمود في الاقتصاد الأمريكي.
وفي الصين.. ارتفع مؤشرا“شنجهاي” المركب و”سي إس آي 300′′ بنسبة 0.3% تقريبًا لكل منهما، بينما قفز مؤشر“هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 1.5% بدعم من قطاع التكنولوجيا.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية، إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في لندن اليوم، بعد أقل من أسبوع من الاتصال المباشر النادر بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ويأمل المستثمرون أن تفضي هذه المحادثات إلى مزيد من التهدئة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة منتصف مايو، وإن كان ذلك مؤقتًا.
لكن المعنويات تجاه الصين تأثرت سلبًا ببيانات التضخم الضعيفة، التي أظهرت استمرار ضعف الإنفاق المحلي، على الأرجح نتيجة الحرب التجارية. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين انكماشًا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان أقل من المتوقع، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع.
كما أظهرت بيانات التجارة الصينية تحديات إضافية، رغم تسجيل فائض تجاري أعلى من المتوقع خلال مايو، إلا أن نمو الصادرات جاء دون التوقعات، وتراجعت الواردات بشكل حاد.
فيما سجّلت بقية الأسواق الآسيوية أداء إيجابيًا أيضًا، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التقدم في تهدئة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، فقد ارتفع مؤشر“ستريتس تايمز” في سنغافورة بنسبة 0.2%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر“نيفتي 50” بنسبة 0.1%، ما يشير إلى افتتاح إيجابي مرتقب في الأسواق الهندية.
وكانت الأسهم الهندية قد حققت مكاسب، يوم الجمعة الماضي، بعد أن خفّض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع، مشيرًا إلى تراجع التضخم ومخاطر محتملة على النمو الاقتصادي.
أما الأسواق الأسترالية، فكانت مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.المصدر:
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