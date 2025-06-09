مكاسب للأسهم الآسيوية بدعم من محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجّلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعًا في تداولات، اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بشأن محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة والمقررة في وقت لاحق من اليوم بالتزامن مع ظهور بيانات التضخم الضعيفة في الصين؛ بسبب الحرب التجارية بين البلدين.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن أسهم التكنولوجيا كانت من بين أكبر الرابحين، حيث حققت شركات الإنترنت الصينية الكبرى، وصنّاع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية مكاسب قوية.

موضوعاتانخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود

وتصدّر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب الأسواق الآسيوية بصعود نسبته 1.7%، مواصلاً ارتفاعاته من الأسبوع الماضي بعد فوز الحزب الليبرالي بالانتخابات الرئاسية.

كما سجّلت الأسهم اليابانية مكاسب قوية، بعد أن أظهرت مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشًا أقل بكثير، مما كان متوقعًا في البداية.

وارتفع مؤشر“نيكي 225” الياباني بنسبة 1%، بينما أضاف مؤشر“توبكس” نسبة 0.6%، وذلك بعد مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بشكل إيجابي.

ورغم التحديات التجارية المتزايدة، أبرزت البيانات مرونة نسبية في الاقتصاد الياباني، لا تزال طوكيو منخرطة في مفاوضات تجارية مع واشنطن، مع تمسكها بمطلب إعفائها من الرسوم الأمريكية.

واستمدّت الأسواق الإقليمية دفعة إيجابية من بورصة“وول ستريت”، حيث أغلق مؤشر“ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) يوم الجمعة الماضي بالقرب من مستوياته القياسية بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية والتي فاقت التوقعات، ما يعكس بعض مظاهر الصمود في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الصين.. ارتفع مؤشرا“شنجهاي” المركب و”سي إس آي 300′′ بنسبة 0.3% تقريبًا لكل منهما، بينما قفز مؤشر“هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 1.5% بدعم من قطاع التكنولوجيا.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة في لندن اليوم، بعد أقل من أسبوع من الاتصال المباشر النادر بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويأمل المستثمرون أن تفضي هذه المحادثات إلى مزيد من التهدئة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة منتصف مايو، وإن كان ذلك مؤقتًا.

لكن المعنويات تجاه الصين تأثرت سلبًا ببيانات التضخم الضعيفة، التي أظهرت استمرار ضعف الإنفاق المحلي، على الأرجح نتيجة الحرب التجارية. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين انكماشًا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان أقل من المتوقع، بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع.

كما أظهرت بيانات التجارة الصينية تحديات إضافية، رغم تسجيل فائض تجاري أعلى من المتوقع خلال مايو، إلا أن نمو الصادرات جاء دون التوقعات، وتراجعت الواردات بشكل حاد.

فيما سجّلت بقية الأسواق الآسيوية أداء إيجابيًا أيضًا، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التقدم في تهدئة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، فقد ارتفع مؤشر“ستريتس تايمز” في سنغافورة بنسبة 0.2%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر“نيفتي 50” بنسبة 0.1%، ما يشير إلى افتتاح إيجابي مرتقب في الأسواق الهندية.

وكانت الأسهم الهندية قد حققت مكاسب، يوم الجمعة الماضي، بعد أن خفّض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع، مشيرًا إلى تراجع التضخم ومخاطر محتملة على النمو الاقتصادي.

أما الأسواق الأسترالية، فكانت مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.

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