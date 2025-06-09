الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية مع ترقب محادثات حاسمة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة

الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية مع ترقب محادثات حاسمة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة
وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.07% إلى 99.045 نقطة، وسط تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مكاسب يوم الجمعة الماضية؛ حسبما ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.موضوعات متعلقة انخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود
وسجّل الين الياباني مكاسب بنسبة 0.31% ليصل إلى 144.425 ينًا مقابل الدولار، مدعومًا ببيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بوتيرة أبطأ من المتوقع، فيما أبدى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اهتمامه بتأثير أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي.
وارتفع اليورو بنسبة 0.18% ليسجل 1.1417 دولار، مدفوعًا بتسعير الأسواق لنهج السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي، والذي تم التأكيد عليه الأسبوع الماضي.
كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.17% إلى 0.8209 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.3555 دولار.
وتأتي هذه المحادثات في توقيت حساس لكلا الاقتصادين، حيث تواجه الصين ضغوطًا انكماشية ومخاوف تجارية، بينما تعاني الثقة بين الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة من حالة من الضعف، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم موقع الدولار كملاذ آمن.
ومن المتوقع أن يترأس الوفد الأمريكي في المحادثات كل من وزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جايميسون جرير، بينما يُرجّح أن يشارك نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينح على رأس الوفد الصيني.
وعلى صعيد العملات الآسيوية، تم تداول اليوان الصيني الخارجي عند 7.187 مقابل الدولار، بعد صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وتفاقم انكماش أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوى خلال عامين.
أما الدولار النيوزيلندي فقد استقر عند 0.6037 دولار أمريكي بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.25% ليبلغ 0.6511 دولار، في تداولات خفيفة بسبب إغلاق الأسواق الأسترالية لعطلة رسمية.المصدر:
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