الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية مع ترقب محادثات حاسمة بين واشنطن وبكين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الدولار الأمريكي، أمام جميع العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين؛ إذ تلاشت حالة التفاؤل التي أعقبت صدور تقرير قوي للوظائف الأمريكية لتحلّ محلها حالة من الحذر قبيل انطلاق محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية (لندن).

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.07% إلى 99.045 نقطة، وسط تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مكاسب يوم الجمعة الماضية؛ حسبما ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

موضوعاتانخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود

وسجّل الين الياباني مكاسب بنسبة 0.31% ليصل إلى 144.425 ينًا مقابل الدولار، مدعومًا ببيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بوتيرة أبطأ من المتوقع، فيما أبدى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اهتمامه بتأثير أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.18% ليسجل 1.1417 دولار، مدفوعًا بتسعير الأسواق لنهج السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي، والذي تم التأكيد عليه الأسبوع الماضي.

كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.17% إلى 0.8209 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.3555 دولار.

وتأتي هذه المحادثات في توقيت حساس لكلا الاقتصادين، حيث تواجه الصين ضغوطًا انكماشية ومخاوف تجارية، بينما تعاني الثقة بين الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة من حالة من الضعف، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم موقع الدولار كملاذ آمن.

ومن المتوقع أن يترأس الوفد الأمريكي في المحادثات كل من وزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جايميسون جرير، بينما يُرجّح أن يشارك نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينح على رأس الوفد الصيني.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، تم تداول اليوان الصيني الخارجي عند 7.187 مقابل الدولار، بعد صدور بيانات تُظهر تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وتفاقم انكماش أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوى خلال عامين.

أما الدولار النيوزيلندي فقد استقر عند 0.6037 دولار أمريكي بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.25% ليبلغ 0.6511 دولار، في تداولات خفيفة بسبب إغلاق الأسواق الأسترالية لعطلة رسمية.

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