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اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق العام يزيد تكاليف تمويل الدين الحكومي - جريدة البورصة

اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق العام يزيد تكاليف تمويل الدين الحكومي - جريدة البورصة

2025-06-09 04:13:34
(MENAFN- Al-Borsa News) حذّر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الإثنين، من أن ارتفاع أسعار الفائدة؛ قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف تمويل الدين العام؛ مما قد يضعف خطط الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة.

وقال إيشيبا – خلال خطاب أمام البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية –“نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن تكلفة تمويل الدين الحكومي ترتفع كذلك، وهذا قد يضغط على الإنفاق”.

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وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن قطاعات واسعة من المواطنين لم تعتد على مستويات مرتفعة من أسعار الفائدة، في ظل بقاء معدلات الإقراض قرب الصفر لما يقرب من عقد كامل.

وتأتي تصريحات إيشيبا بعد ساعات من صدور بيانات معدّلة للناتج المحلي الإجمالي الياباني عن الربع الأول، أظهرت استقرارًا أكبر من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى انكماش حاد، ما عزّز الآمال بصلابة الاقتصاد الياباني في وجه الضغوط التجارية المتزايدة.

كما أظهرت المراجعة ارتفاعًا في إنفاق المستهلكين، أحد المحركات الرئيسية للنمو في اليابان.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات حديثة تسارعًا أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الاستهلاكي، مما يعزز التوقعات باتجاه تصاعدي في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان بنك اليابان المركزي قد بدأ دورة رفع أسعار الفائدة العام الماضي، في تحوّل عن سياسة التيسير النقدي المفرط التي استمرت لعقد من الزمن، مبررًا هذه الخطوة بمخاطر التضخم على الاقتصاد إلا أن البنك واجه مقاومة من جانب الحكومة التي أبدت تخوفات من أثر رفع الفائدة على الرأي العام والنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.

ورغم ذلك، يتزايد في الأسواق رهان المستثمرين على أن بنك اليابان المركزي قد يقدم على رفع جديد بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو المقبل، خاصة إذا استمر التضخم في مساره التصاعدي.

المصدر:

MENAFN09062025000202011048ID1109650478

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