تراجع مرتقب للطاقة الشمسية الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية والسياسات الفيدرالية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت رابطة صناعات الطاقة الشمسية الأمريكية اليوم الاثنين، عن توقعات بشأن تراجع تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وسط تحديات متزايدة ناجمة عن تغير السياسات الفيدرالية التي باتت تميل إلى دعم الوقود الأحفوري، إضافة إلى رسوم جمركية جديدة ومعوقات تنظيمية أخرى.

وذكر تقرير رابطة صناعات الطاقة الشمسية الأمريكية؛ أن القدرة الجديدة للطاقة الشمسية ستكون أقل بأكثر من 10% في عام 2030 مقارنة بعام 2025.

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ويتضمن هذا التراجع المتوقع تأثير الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على مواد مستوردة أساسية لمشاريع الطاقة الشمسية، مثل الصلب والألومنيوم، لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المحتملة في الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، التي تدرس حاليا ضمن مشروع ميزانية جمهوري في الكونجرس – ما يمثل تهديدا إضافيا في حال إقراره.

وكانت الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة النظيفة ومصانعها، ضمن قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قد دعمت نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية غير أن مشروع القانون الجمهوري الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، قد يقوض هذا الزخم بشكل كبير، بحسب تحذيرات رابطة صناعات الطاقة الشمسية، خاصة وأن الطاقة الشمسية شكلت 69% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء الجديدة خلال الربع الأخير.

وأوضح التقرير أن القطاع ركب 10.8 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال الربع الأول من هذا العام، أي بانخفاض نسبته 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته التاريخية، كما شهد نفس الربع افتتاح أو توسيع 8 مصانع جديدة للطاقة الشمسية في ولايات من بينها تكساس وأوهايو.

ومن جانبها، قالت رئيسة الرابطة أبيجيل روس هوبر – في تصريحات صحفية –“كل هذه المؤشرات إيجابية عموما، انظروا إلى كل ما يمكن أن يتحقق لكن الكونجرس يهدد بوقف هذا التقدم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تضمنها قانون بايدن، واصفا إياها بالمكلفة وغير الضرورية والضارة للأعمال.

وتسعى إدارته إلى دعم إنتاج الوقود الأحفوري المحلي في إطار ما يسمى بسياسة“هيمنة الطاقة”، التي تستثني مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

وذكر التقرير أن قطاع الطاقة الشمسية الأمريكي يتجه نحو تثبيت 48.6 ميجاوات من القدرات الجديدة هذا العام، لكنه من المرجح أن ينخفض إلى 43.5 ميجاوات بحلول عام 2030.

وفي حين يواصل الطلب من الشركات الكبرى على مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق دفع الزخم في القطاع، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الفيدرالية لا تزال تعرقل خطط التطوير المستقبلية.

أما على صعيد القطاع السكني، فقد تراجعت التركيبات بنسبة 13% خلال الربع الأول لتصل إلى 1.1 ميجاوات، متأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة، والرسوم الجمركية، والسياسات الأقل دعما على مستوى الولايات.

ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا بين عامي 2025 و2030 مع ارتفاع أسعار الكهرباء، مما يجعل الطاقة الشمسية خيارا أكثر جاذبية للمستهلكين.

في المقابل، شكلت منشآت المرافق العامة 9 ميجاوات من إجمالي التركيبات خلال الربع الأول، حيث استحوذت ولايات تكساس وفلوريدا وأوهايو وإنديانا وكاليفورنيا على 65% من القدرات الجديدة

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