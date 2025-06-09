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النفط يتراجع قليلا مع ترقب محادثات تجارية بين أمريكا والصين - جريدة البورصة

النفط يتراجع قليلا مع ترقب محادثات تجارية بين أمريكا والصين - جريدة البورصة

2025-06-09 04:13:33
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنها احتفظت بمعظم مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين تعقد في وقت لاحق اليوم في لندن، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق قد يعزز الأفاق الاقتصادية العالمية ويزيد الطلب على الوقود.

وتراجع خام“برنت” 6 سنتات ليهبط إلى 66.41 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 4 سنتات إلى 64.54 دولار للبرميل.

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وكان خام برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 4%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.2%، محققين أول مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، بعد أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.

وجاء هذا التراجع الطفيف بعد أن دعمت توقعات التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين شهية المستثمرين للمخاطرة وأسهمت في صعود أسعار النفط، مع استعداد ثلاثة من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد أول اجتماع ضمن آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقد تم الإعلان عن الاجتماع أمس الأول السبت عقب مكالمة جرت يوم الخميس الماضي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، وسط ضغوط متزايدة على الجانبين لخفض التوتر، في وقت تؤثر فيه القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة على سلاسل الإمداد العالمية.

وساهم تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر استقرار معدل البطالة في مايو في رفع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما دعم أسعار النفط الأسبوع الماضي.

وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الصادرات في مايو لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، نتيجة تأثير الرسوم الأمريكية، في حين تراجع مؤشر أسعار المنتجين لأدنى مستوى له منذ عامين، ما زاد الضغوط على الاقتصاد الصيني داخليا وخارجيا.

كما أظهرت البيانات انخفاض واردات الصين من النفط الخام في مايو إلى أدنى معدل يومي في أربعة أشهر، نتيجة أعمال صيانة مخططة على نطاق واسع في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

ورغم المخاوف من زيادة إمدادات تحالف“أوبك+” بعد إعلان المجموعة في 31 مايو عن زيادة كبيرة في الإنتاج لشهر يوليو، فإن توقعات التوصل إلى اتفاق تجاري دعمت التفاؤل بشأن تحسن الطلب العالمي على النفط.

المصدر:

MENAFN09062025000202011048ID1109650476

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