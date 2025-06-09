الفضة يزداد بريقها بفضل السيارات الكهربائية وتلاحق الذهب في الصعود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اكتسب معدن الفضة مزيداً من البريق واللمعان في الأسواق العالمية مع ازدياد أسعارها لتصل إلى 34 دولاراً للأوقية في تعاملات الأسبوع الماضي، لتحقق صعوداً نسبته 19% منذ بداية هذا العام، ولتلاحق في أدائها شقيقها المعدن الأصفر“الذهب”، الذي زاد بنسبة 29% منذ مطلع 2025.

لكن بخلاف الذهب، فإن الفضة لا تستفيد فحسب من فوران الاستثمارات كونها من الأصول الآمنة خلال فترات انعدام اليقين، بل إنها تنتفع أيضاً من توقعاتها المستقبلية المشرقة، باعتبارها من المعادن التي يزداد الطلب عليها في التطبيقات الصناعية المختلفة.

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وقدر“معهد الفضة” الأمريكي بأن يظل الطلب على الفضة منتعشاً في السنوات المقبلة، وعزا ذلك إلى الصعود المرتقب للاستهلاك للأغراض الصناعية مثل ألواح الخلايا الكهروضوئية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية.

وتوقع المعهد أن يصل الطلب العالمي في 2025 إلى 1.2 مليار أوقية من الفضة، أكثر من نصف تلك الكمية سيذهب لأغراض التصنيع (700 مليون أوقية).

كما توقع“معهد الفضة” ازدياد إنتاج المناجم من الفضة خلال 2025 ليصل إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، مرتفعاً بنسبة 2% مسجلاً 844 مليون أوقية، مدعوماً بالنمو المرتقب في إنتاج العديد من المناجم القائمة والجديدة في أنحاء العالم.

وعلى صعيد إنتاج الذهب عالمياً لفت المعهد إلى قائمته التي أعدها لأكثر المناجم التي تتربع على قمة العالم في إنتاج الفضة، مبيناً أن مناجم شركة“كي جي إتش إم بولسكا ميدتش” البولندية تصدرت قائمة أكبر مناجم الفضة في العالم بإنتاج مقدر في 2024 بنحو 43.3 مليون أوقية، علماً بأن إنتاج الفضة في المناجم التابعة لها يأتي كعنصر مصاحب وثانوي لاستخراج النحاس الذي تتربع فيه تلك الشركة قائمة إنتاج النحاس أيضاً.

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