صادرات الصين لأمريكا تهوي بأكثر من 34% في مايو بأدنى مستوى خلال 5 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الإثنين، أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت تراجعا حادا بنسبة 34.5% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في أكبر انخفاض منذ فبراير 2020، وذلك بفعل تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين بكين وواشنطن، في وقت يتوقع أن تبدأ أثار الهدنة التجارية بين الطرفين في الظهور ضمن بيانات شهر يونيو.

وبحسب البيانات، تراجعت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بأكثر من 18%، مما أدى إلى انكماش الفائض التجاري الصيني مع واشنطن بنسبة 41.55% على أساس سنوي، ليصل إلى 18 مليار دولار.

موضوعاتانخفاض طفيف للأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات أسعار المستهلكين في الصين تواصل انكماشها للشهر الرابع على التوالي ارتفاع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة 23% رغم القيود

ورغم هذا التراجع، لقيت التجارة الخارجية الصينية دعما من ارتفاع الشحنات الموجهة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة قاربت 15%، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، وإلى القارة الإفريقية بنسبة تجاوزت 33%.

وارتفع الفائض التجاري الإجمالي للصين بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 103.2 مليار دولار خلال مايو.

لكن نمو الصادرات تباطأ بشكل لافت مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي سجل فيه نموا بنسبة 8.1%، مدفوعا بزيادة الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا رغم الهبوط الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي تراجعت حينها بنسبة تجاوزت 21% مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية العقابية.

وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات التابعة لمجلة“الإيكونوميست”، إن“الضرر كان قد وقع بالفعل قبل رفع الرسوم منتصف مايو”.

وفي سياق متصل، انخفضت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتسجل 5,865.6 طن، نتيجة تشديد بكين رقابتها على هذه المواد الاستراتيجية في إطار سعيها لتعزيز موقفها التفاوضي في المحادثات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسجلت صادرات السيارات والسفن الصينية نموا بنسب 22% و5% على التوالي، في حين انخفضت صادرات الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية بنسبة 10% و6% على التوالي.

ومن المتوقع أن تبدأ الصادرات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة في التعافي خلال يونيو، بحسب توقعات شو، الذي أشار إلى أن الشهر المقبل سيكون الأول الذي تستفيد فيه الشركات الصينية بالكامل من خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، لا سيما صادرات المعادن النادرة والمعدات الكهربائية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية عقابية بنسبة 145% في أبريل، ما دفع الصين للرد برسوم ثلاثية الأرقام وقيود إضافية على صادرات بعض المعادن الحيوية.

وفي مايو الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي في جنيف أسفر عن إلغاء معظم الرسوم المتبادلة، حيث انخفضت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 51.1%، فيما بلغت الرسوم الصينية على المنتجات الأمريكية 32.6%، وفقا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

من جانبه، أشار زيشون هوانج الاقتصادي في“كابيتال إيكونوميكس”، إلى وجود بوادر أولية على تعافي الطلب الأمريكي على المنتجات الصينية، لكنه حذر من أن تأثير هذا الطلب قد يستغرق وقتا قبل أن ينعكس على الشحنات الفعلية، مشيرا إلى أن التوقعات لا ترجح خفضا إضافيا للرسوم الجمركية، بل احتمال زيادتها مجددا، مما قد يبطئ نمو الصادرات في نهاية العام.

ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني والممثل التجاري الرئيسي خه ليفنج، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت وفريق التفاوض الأمريكي في لندن في وقت لاحق اليوم، في جولة جديدة من المحادثات التجارية، وذلك بعد تصاعد التوترات مجددا بين الطرفين واتهام كل منهما للآخر بانتهاك اتفاق جنيف.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات، بعد اتهام واشنطن لبكين بتأخير تنفيذ تعهداتها المتعلقة بزيادة صادرات المعادن الحيوية، ورد الصين بانتقاد القيود الأمريكية الجديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين وقيود التصدير الإضافية على الرقائق الإلكترونية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أمس الأول السبت، أنها ستواصل مراجعة والموافقة على طلبات تصدير المعادن النادرة، نظرا لتزايد الطلب عليها في قطاعات الروبوتات والمركبات الكهربائية.

المصدر: