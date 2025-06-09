الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمران على حجاحجة (٣٥عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعلي احمد عدوي (٢٤عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ورامز يوسف ملحم (٢٨ عاما) من منطقة هندازة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وفي محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة القبيبة، شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت مثنى ناجي عمرو، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مركبة مواطن من بلدة حزما شمال القدس.
وأفاد الأسير المحرر نصيف عرمان اسعيد بأن سلطات الاحتلال استولت على مركبته التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية أثناء مروره على حاجز عسكري عند مدخل البلدة، بينما كان متجها لبلدة الرام، وتعد مركبته مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل عليها في مجال النقليات
وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من المحافظة .
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلا من: عبد الكريم فايق أبو نعيم، ومحمد هيثم أبو نعيم، ومعتز هيثم أبو نعيم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت عروب البرغوثي من قرية عابود، شمال غرب رام الله.
وفي اريحا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر واعتقلت الشاب ايوب عاصي عقب مداهمة منزل عائلته داخل المخيم.
وفي جنين احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، شابين في حي الزهراء من مدينة جنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت الحي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، كما أوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور، واحتجزت شابين.
ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم ال140 على التوالي، مخلفا 39 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين.
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