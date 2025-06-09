الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /محافظات /PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت العشرات من المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمران على حجاحجة (٣٥عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعلي احمد عدوي (٢٤عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ورامز يوسف ملحم (٢٨ عاما) من منطقة هندازة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة القبيبة، شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت مثنى ناجي عمرو، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مركبة مواطن من بلدة حزما شمال القدس.

وأفاد الأسير المحرر نصيف عرمان اسعيد بأن سلطات الاحتلال استولت على مركبته التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية أثناء مروره على حاجز عسكري عند مدخل البلدة، بينما كان متجها لبلدة الرام، وتعد مركبته مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل عليها في مجال النقليات

وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من المحافظة .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلا من: عبد الكريم فايق أبو نعيم، ومحمد هيثم أبو نعيم، ومعتز هيثم أبو نعيم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت عروب البرغوثي من قرية عابود، شمال غرب رام الله.

وفي اريحا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عقبة جبر واعتقلت الشاب ايوب عاصي عقب مداهمة منزل عائلته داخل المخيم.

وفي جنين احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، شابين في حي الزهراء من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت الحي، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، كما أوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور، واحتجزت شابين.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم ال140 على التوالي، مخلفا 39 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين.

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