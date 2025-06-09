إسرائيل تطلب من سكان شمال ووسط قطاع غزة التوجه إلى المناطق الآمنة

إسرائيل تطلب من سكان شمال ووسط قطاع غزة التوجه إلى المناطق الآمنة
وجاء في رسالة أدرعي التي كتبها في منشور له على حسابه على منصة "إكس": "تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر... جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".
وقال أدرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية: "من أجل أمنكم، اخلوا فورا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة... تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع رهائننا والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري".
وقال زامير إن حركة حماس تخسر الآن سيطرتها على قطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.
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