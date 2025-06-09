إسرائيل تطلب من سكان شمال ووسط قطاع غزة التوجه إلى المناطق الآمنة

MENAFN - Al-Bayan) ">طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، من سكان شمال ووسط قطاع غزة، التوجه إلى المناطق الآمنة في مدينة غزة.

وجاء في رسالة أدرعي التي كتبها في منشور له على حسابه على منصة "إكس": "تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر... جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

وقال أدرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية: "من أجل أمنكم، اخلوا فورا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة... تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع رهائننا والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري".

وقال زامير إن حركة حماس تخسر الآن سيطرتها على قطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.