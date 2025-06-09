أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم

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أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
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