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أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم

أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم

2025-06-09 03:07:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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