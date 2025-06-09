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الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

2025-06-09 03:07:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

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