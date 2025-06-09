الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الخميس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد