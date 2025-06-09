3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم
وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10و 20قرشا، والبطاطا بين 20 و 35 قرشا، والبندورة بين 6 و 12قرشا، والجزر بين 30 و 40 قرشا، والخيار بين 25 و 45 قرشا، والزهرة بين 20 و 40 قرشا، والليمون بين 100و 150قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90قرشا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية تحصل على ترخيص التأمين الصحي من الفئة "أ" في سلطنة عُمَان
الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
إقالة سباليتي من تدريب إيطاليا بعد الخسارة الكبيرة أمام النرويج
رانييري مرشح لتدريب منتخب إيطاليا
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في مدريد