النواب: التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا يستوجب تضافر كل الجهود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- يحتفل الأردنيون، اليوم الاثنين، بالذكرى السادسة والعشرين لعيد جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، وكُلهم أمل بمواصلة الإنجاز، بُغية تعزيز منعة الأردن وقوته وتقدمه وازدهاره.

وبهذه المُناسبة، قال نواب، إن الأردن دولة مؤسسات، يسود فيها القانون على الجميع، وسيبقى الوطن قويًا على الرغم من التحديات التي لن تزيده إلا عزمًا وإصرارًا على استكمال المنجزات، بسواعد الأردنيين والأردنيات.

وأكدوا في تصاريح مُنفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التحديث السياسي يُمثل مشروعًا وطنيًا نهضويًا، يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة، بهدف تكوين علاقة تشاركية قائمة على الثقة والمسؤولية في تطوير العملية السياسية، مُشيرين إلى أن الأردن تمكن من تجاوز التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كرس نهج الأردن المحوري في الدفاع عن قضايا الأُمة، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، وإرساء أُسس العلاقات المتينة مع مُختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وقال النواب إن عيد الجلوس الملكي وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، مُناسبات وطنية تُعزز قيم الولاء والانتماء، نؤكد خلالها على تعزيز المُنجزات ومواصلة بناء الدولة، عازمين المضي قدمًا في مسيرة التحديث، وفق رؤى جلالة الملك وتطلعاته.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، أن التحديث السياسي يمثل مشروعًا وطنيًا نهضوياً يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة، بهدف تكوين علاقة تشاركية قائمة على الثقة والمسؤولية في تطوير العملية السياسية.

وقال إن الأردن تمكن من تجاوز التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وذلك من خلال تعزيز وحدته الوطنية وتعظيم عناصر قوته في مواجهة مختلف التحديات بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة.

وأضاف الخصاونة أن مجلس النواب العشرين، يؤكد أن الأردن يمضي في مشروع الإصلاح وتحديث وتطوير منظومته السياسية وفق متطلبات المستقبل التي يريدها سيد البلاد، وتعزيز مكانة الشباب والمرأة لما له من دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم والازدهار في المجتمع، فضلا عن تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، لافتا إلى أن ذلك يضع المسؤولية أمام الجميع بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه هي الأولوية فوق كل الاعتبارات.

وشدد الخصاونة على أهمية تعزيز دور الكتل البرلمانية لتكون أساساً في العمل ورافعة العمل البرلماني وفق نهج تشاركي يهدف إلى النهوض بالعمل الكتلوي، للخروج ببرنامج عمل متكامل لتكون الكتلة أساس ونواة حقيقية للأحزاب السياسية، التي من شأنها تشكيل الحكومات البرلمانية، وبما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات، إن مجلس النواب الحالي هو أولى ثمرات الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن ما حققه مجلس النواب من إنجازات في مجال التشريع والرقابة كبير وأن جميع أعضاء المجلس قاموا بالدور المنوط بهم وسعوا لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في كل المجالات.

وشدد الهميسات على أن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي في تعزيز عملية الإصلاح بمساراته الثلاثة، موضًحا أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية وعمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، المُحامية دينا البشر، بمُناسبة عيد الجلوس الملكي "نُعبر عن الفخر والولاء للقيادة الهاشمية، مُجددين العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين"، مُضيفة أنها مُناسبة وطنية مليئة بالإنجازات التي دونها جلالته في سجل وتاريخ الأردن الذي شهد نقلات شاملة في مُختلف الميادين والمجالات السياسية والاقتصادية.

وتابعت البشر: أن جلالة الملك كرس نهج الأردن المحوري في الدفاع عن قضايا الأُمة، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، وإرساء أُسس العلاقات المتينة مع مُختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماض بكُل قوة نحو التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وسيادة القانون، وهو ما ترجم واقعًا في إجراء الانتخابات النيابية، إذ تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، ولأول مرة حظيت فيها الأحزاب السياسية بـ41 مقعدًا، وفق قانون الانتخاب الجديد.

وقالت البشير لقد أصبح التمثيل البرلماني منوطًا بالأحزاب السياسية، وانخراط العمل البرلماني بكُتل وائتلافات، الأمر الذي يُعتبر تطورًا سياسيًا هامًا لتعزيز دور الأحزاب السياسية في العملية السياسية، بينما تم إقرار التشريعات وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل، وراعت التشريعات تمكين المرأة والشباب.

وأشارت البشير إلى أنه ومنذ تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي ويسير الأردن بخطى ثابتة، حيث استطاع المضي قدمًا في منهجية إصلاحية شاملة.

من ناحيتها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، إن الحياة البرلمانية الأردنية شهدت، في عهد جلالة الملك تطورًا ملحوظًا ضمن منظومة التحديث ومسارات الاصلاح الشامل، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضافت أن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا لتشكيل حُكومات برلمانية.

وأوضحت أن قانون الانتخاب 2022، خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب الحالي، مع اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة يؤشر إلى أهمية الاستمرار في الإصلاح وتعزيز دور الشباب والمرأة والأحزاب.

من جانبه، قال النائب الدكتور هايل عياش إن من نتائج عملية التحديث والإصلاح السياسي، نجاح تجربة إجراء انتخابات النيابية في شهر أيلول العام 2024، على أساس القوائم الحزبية، التي خُصص لها 41 مقعدًا من عدد مقاعد المجلس النيابية الـ138.

وأضاف أن جلالة الملك وجه للمضي قدمًا بعملية الإصلاح السياسي والإرادة الحقيقية للدولة الأردنية، على الرغم من الصعاب والأوضاع في المنطقة، لافتًا إلى أن الأحزاب أفرزت نوابًا وكُتلًا حزبية بدأنا نشعر بها وعملها تحت قبة البرلمان.

وتابع عياش أن تطور الحياة الحزبية أخذ ينضج ويتطور، وبدأت الكتل الحزبية تأخذ دورها الحقيقي في عملية الرقابة والتشريع في مجلس النواب العشرين.

وأوضح أن ذلك كان نتيجة جهود اللجنة الملكية للتحديث والإرادة لدى صانع القرار بأنه لا مفر من عملية تطوير الحياة الحزبية، بحيث يكون لكُل حزب برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، يُلامس هموم واحتياجات المواطنين الذين يستحقون الأفضل.

وأكد عياش أن تجربة دخول الأحزاب والكُتل الحزبية أثبتت، خلال الدورة العادية لمجلس النواب الـ20، نجاحها، مُضيفًا أنه يُمكن تطويرها نحو الأفضل في الدورة المُقبلة.

من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، سليمان السعود، إن الوطن يزهو هذه الأيام باحتفالات غالية على قلوب الأردنيين حيث عيد جلوس جلالة الملك على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي.

وأضاف تأتي هذه المناسبات ونحن نمضي أكثر قوة بقيادة جلالة الملك، وكلنا عزيمة وإرادة على مواصلة مسيرتنا الوطنية نحو الإنجاز، ولا تنال منا أصوات اليأس والتشكيك، ولا تخترق جبهتنا الموحدة أي فتن وأجندات خارجية.

وتابع السعود: سيبقى الأردن كما أراده الهاشميون واحة أمن واستقرار، وعنوان مجد وصمود، ملتفين في المملكة بمختلف المؤسسات وبكل أرجاء البلاد خلف جلالة الملك، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخير عون وسند لأهلنا في فلسطين، وحتى تتوقف حرب الإجرام على غزة، وينال الأشقاء كامل حقوقهم على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.

وختم السعود بالقول: بكل فخر واعتزاز، نقول إن الأردن دولة مؤسسات يسود فيها القانون على الجميع، وسيبقى الوطن قوياً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال المنجزات، بسواعد الأردنيين والأردنيات.

--(بترا)

م خ/م ك/أس

09/06/2025 09:54:49





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار النواب: التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا يستوجب تضافر كل الجه رئيسا الأعيان والنواب: الأردن يسير نحو المُستقبل بثبات وقوة ويمضي عبر مسارات التحد استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والص 3341 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الي السياحة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني.. نهضة شاملة ونمو مستدعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة