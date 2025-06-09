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استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين

استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين

2025-06-09 03:05:25
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 حزيران (بترا)- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط ترقب انطلاق محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت عند 66.40 دولار للبرميل. كما استقرت عقود الخام الأميركي مسجلة 64.53 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ومن المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي دونالد ترمب مع نظرائهم الصينيين في لندن، اليوم الاثنين، في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 09:44:53

MENAFN09062025000117011021ID1109650371

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