استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين

استقرار أسعار النفط قبيل محادثات تجارية بين أميركا والصين
عمان 9 حزيران (بترا)- استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وسط ترقب انطلاق محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت عند 66.40 دولار للبرميل. كما استقرت عقود الخام الأميركي مسجلة 64.53 دولار للبرميل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ومن المقرر أن يجتمع ثلاثة من كبار مساعدي دونالد ترمب مع نظرائهم الصينيين في لندن، اليوم الاثنين، في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/أس
09/06/2025 09:44:53
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