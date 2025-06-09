ليفاندوفسكي لن يلعب مع بولندا تحت قيادة بروبياش

MENAFN - Al-Bayan) قال روبرت ليفاندوفسكي إنه لن يلعب مع منتخب بولندا مرة أخرى تحت قيادة المدرب الحالي، وذلك بعد وقت قصير من تجريد المهاجم المخضرم من شارة قيادة المنتخب الوطني أمس الأحد.

وقرر المدرب الوطني ميخال بروبياش استبدال ليفاندوفسكي في قيادة المنتخب الوطني بلاعب الوسط بيوتر جيلينسكي.

وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان "بقرار من المدرب ميخال بروبياش، أصبح بيوتر جيلينسكي القائد الجديد للمنتخب الوطني البولندي. أبلغ المدرب روبرت ليفاندوفسكي شخصيا والفريق بأكمله والجهاز الفني بقراره".

وكان رد ليفاندوفسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي سريعا.

وقال مهاجم برشلونة "بالنظر إلى الظروف وفقدان الثقة في مدرب المنتخب البولندي، قررت التراجع عن اللعب مع المنتخب البولندي طالما ظل في منصبه. أتمنى أن أحصل على فرصة اللعب مرة أخرى من أجل أفضل الجماهير في العالم".

ويغيب ليفاندوفسكي عن التشكيلة الحالية للمنتخب البولندي، إذ أرجع مهاجم برشلونة غيابه إلى الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل.

ويتصدر المهاجم (36 عاما) قائمة هدافي بولندا عبر التاريخ برصيد 85 هدفا في رقم قياسي من المباريات يبلغ 158 مباراة، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ 2014.

وتولى بروبياش منصب مدرب بولندا خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل عام 2023، وقاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكنه أصبح أول فريق يودع البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وقال الاتحاد البولندي إن بروبياش سيرد على الأسئلة المتعلقة بالموقف في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتغلبت بولندا على مولدوفا 2-صفر في مباراة ودية يوم الجمعة الماضي وستلعب خارج أرضها ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم غدا الثلاثاء.