مستقبل رونالدو مع النصر السعودي لا يزال غامضاً

MENAFN - Al-Bayan) لا يزال مستقبل كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي غامضا، خاصة بعد قوله الأسبوع الماضي إنه لا يخطط للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل رغم سعي بعض الأندية المشاركة في البطولة التي تضم 32 فريقا لضمه.

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاما) الشهر الماضي عندما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة.

وتوج رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفا.

وقال قائد النصر السعودي لمحطة سبورت (تي.في) إنه تلقى عدة عروض من فرق أخرى للعب في الولايات المتحدة، بينما قال المدير الرياضي لفريقه فرناندو ييرو الشهر الماضي إنهم يتفاوضون مع رونالدو بشأن تمديد عقده لكنهم يواجهون منافسة من أندية حريصة على التعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

لكن في الوقت الحالي، يركز فقط على الاحتفال بانتصاره الأخير مع البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية أمس الأحد، بعد أن شارك في المباراة النهائية رغم إصابته.

وأضاف "إنه أمر جميل. إنه من أجل وطننا. نحن شعب صغير لكن طموحنا كبير جدا. المستقبل قصير المدى. الآن هو الوقت المناسب للراحة التامة. تعرضت للإصابة وكان ذلك أقصى ما أستطيع فعله... بذلت قصارى جهدي، لأن المنتخب الوطني يتطلب بذل المزيد من الجهد".