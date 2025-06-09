الأهلي المصري يخسر ودياً أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية

MENAFN - Al-Bayan) خسر الأهلي بطل مصر وديا بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 أمس الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لخوض كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم.

وأهدر عمر كمال ركلة الترجيح الرابعة للأهلي، بينما سجل لاعبو باتشوكا جميع محاولاتهم.

ومنح جون كيندي التقدم مبكرا للفريق المكسيكي بعد 11 دقيقة من اللعب بتسديدة منخفضة من مدى قريب بعد خطأ من دفاع الأهلي في بداية الهجمة.

وأدرك البديل محمود حسن (تريزيجيه) هدف التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته يتوغل نحو منطقة جزاء باتشوكا ويسدد ببراعة بقدمه اليسرى.

وكاد باتشوكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد خطأ فادح من كريم الدبيس ظهير الاهلي في تمرير الكرة استغله أوجستين بالافسينو عندما استخلص الكرة وانفرد بالحارس محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 23 أرسل أحد لاعبي باتشوكا تسديدة أرضية قوية تصدى لها الشناوي بثبات.

وبعد مرور نصف ساعة من البداية أطلق التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الاول تسديدة قوية عن طريق الدبيس مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى باتشوكا.

وأرسل إمام عاشور ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ارتدت من الحائط البشري للاعبي باتشوكا.

وتصدى مصطفى شوبير حارس الأهلي البديل لتسديدة خطيرة دون أن يسيطر على الكرة في بداية الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة الافتتاحية للبطولة المستحدثة أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي أيضا.

ويلعب باتشوكا في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد والهلال السعودي ورد بول سالزبورج النمساوي.